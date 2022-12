Karol G sorprendió imitando a Bad Bunny: ¿Preparan colaboración?

Karol G sorprendió a sus seguidores con la imitación de Bad Bunny. Foto: Instagram @karolg

Karol G es una de las artistas más queridas y aclamadas por sus seguidores, pues la colombiana en varias oportunidades ha interactuado con su público en Medellín, como ocurrió en mayo de 2022, cuando terminó su Bichota Tour y decidió darse un ‘rocecito’ por Provenza, zona de Medellín que inspiró el tema que lleva este mismo nombre.

Pero esto no es lo único que ha destacado en la cantante, pues varios de sus seguidores han señalado que la paisa es una de las mujeres más bellas del país y su estilo, caracterizado por una cabellera de color rojo, la ha ubicado en el punto más alto de la industria musical con artistas de talla mundial.

Por esta razón, varios de sus seguidores están pendientes de cada uno de sus movimientos en redes sociales en las que realiza diferentes publicaciones cargadas de sensualidad y en casos como el del pasado 12 de diciembre, imitando a uno de sus colegas que recientemente tuvo una presentación en Colombia con lleno total en los dos escenarios a los que acudió.

La canción que eligió la paisa fue Un coco, con la que Karol G cambió las expresiones de su rostro por un aspecto más serio, intentando poner su tono de voz más grave y comenzó a repetir las estrofas de esta canción que viene incluida en el álbum Un verano sin ti del boricua.

Esta publicación fue compartida en su cuenta de TikTok en la que aparece la Bichota con su cabello rojo recogido, sosteniendo un micrófono inalámbrico con el que se puede modificar la voz y fue cuando quiso probar suerte imitando a uno de sus colegas. En este caso, el elegido fue Bad Bunny, por lo que decidió adaptar su estilo y tono de voz, para verse lo más parecida posible.

Le puede interesar: “Ven devórame otra vez”: murió el salsero Lalo Rodríguez, una carrera entre el éxito, las drogas y el alcohol

La canción que eligió la paisa fue Un coco, con la que Karol G cambió las expresiones de su rostro por un aspecto más serio, intentando poner su tono de voz más grave y comenzó a repetir las estrofas de esta canción que viene incluida en el álbum Un verano sin ti del boricua.

Cabe mencionar que Karol G se encontraba acompañada de su productor musical Ovy On The Drums, con quien grabó ¿Miedito o qué? Y ha sido el encargado de catapultar la vida artística de la colombiana con temas que le han dado un reconocimiento internacional.

Este video habría servido para que sus seguidores pidieran una colaboración entre la interprete de temas como Cairo, Provenza, El Makinon y Tusa, y el boricua, que recientemente recibió el reconocimiento por una de las canciones más escuchadas en el mundo por Titi me preguntó.

La colombiana descrestó a sus seguidores con uno de los temas musicales del boricua

¿Qué piensa Karol G de las colaboraciones musicales?

Durante la conversación con el comediante Chente, la colombiana indicó que las colaboraciones musicales “ya perdieron su sentido”. La entrevista estará disponible desde el próximo 21 de diciembre en la plataforma Prime Video a nivel mundial y allí podrán ver las confesiones completas de la paisa.

La cantante agregó que: “He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo he dicho que no, porque por más que me guste el artista… No encajaríamos en la misma onda”.

También señaló que no todas las colaboraciones se tienen que hacer, porque a pesar de que ella admira a artistas que la han buscado para trabajar en conjunto “no fluye y no se ve especial si colaboramos”, indicó la intérprete de Cairo. Agregó que piensa mucho cuando va a trabajar con otro artista, porque le gusta que la música y el ritmo tengan un sentido: “algo especial y no porque sí”.

Seguir leyendo: