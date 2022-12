Omar Pérez está muy emocionado por reencontrarse con la afición de Santa Fe: “El cariño lo demuestran todos los días”

El '10' de Santa Fe se despide del fútbol con un partido en El Campín. Foto: Colprensa

Omar Pérez fue el gran referente de Independiente Santa Fe en los últimos años. Desde su llegada en 2009 hasta el 2019 cuando decidió retirararse marcó una enorme huella en el equipo bogotano que se vio reflejada en varios títulos. Pese a que ya han pasado un poco más de tres años desde que tomó la decisión de no volver a pisar un campo de juego, este sábado, 10 de diciembre, jugará su partido de despedida en el estadio que lo vio brillar en muchas ocasiones, El Campín.

El Último Tango es el nombre del evento en el que el exfutbolista Omar Pérez no solo se reencontrará con la hinchada santafereña que tantas veces coreó su nombre, sino también será la última vez que esto suceda. Es por eso que el juego de despedida del ‘10′ tiene tanta trascendencia para la hinchada ‘Cardenal’ que podrá decirle adiós a uno de sus máximos ídolos de su historia reciente.

El exmediocampista habló con el Gol Caracol sobre lo que será esta despedida en el estadio El Campín ante sus fanáticos. Pérez se mostró emocionado por poder tener su último juego en el escenario deportivo y acompañado de muchos de sus grandes amigos. Señaló que esto era algo que tenía pendiente ya que este juego se iba a celebrar en 2020 pero la pandemia impidió la realización de este.

“Siempre estuvo la cuestión porque uno como futbolista desea debutar, permanecer y finalizar con esta etapa. Había quedado pendiente, después de mucho tiempo lo volvimos a tocar. Lo volvimos a tomar después de la pandemia, coincidí con las personas correctas”, afirmó Omar Pérez al medio de comunicación en mención.

El argentino se convirtió en un ídolo de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Omar Pérez vistió la camiseta del Independiente Santa Fe por nueve años y en ese tiempo se ganó el respeto, la admiración y el cariño de una hinchada que tuvo una de las sequías más largas en el Fútbol Profesional Colombiano, debido a que desde 1975 no levantó un solo trofeo, fue precisamente hasta el 2009 cuando ganó una Copa Colombia que puso fin a ese largo periodo y desde ese momento los títulos empezaron a llegar a las vitrinas del club.

El ‘10′ dejó a Independiente Santa Fe tras haber ganado tres títulos de liga, una Copa Colombia, tres Superliga de Colombia, una Copa Sudamericana y una Suruga Bank. Pérez además se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados con el club ‘Cardenal’ y es el futbolista con más títulos obtenidos en el equipo bogotano.

Por varios años Omar Pérez se convirtió en el gran referente del equipo cardenal. Foto: Colprensa

“Para mí Santa Fe fue muy representativo, fue más allá de los clubes que respeto y agradezco, como Boca Juniors que fue el que me formó. Santa Fe me dio la posibilidad de estar tanto tiempo, lo que me encanta hacer dentro del campo. Analizando toda mi carrera, la verdad no tenía presente lograr tantas cosas importantes, el cariño de la gente lo siguen demostrando todos los días”, aseguró Pérez en Gol Caracol.

Finalmente se refirió a las sensaciones previas al partido y no pudo ocultar su emoción de volver a pisar el Estadio El Campín acompañado de muchos de sus grandes amigos y entrenadores. “en este momento ya siento la vibra. No paro ni un segundo de pensar en el reencuentro con la hinchada, ni el día después cuando me toque salir del estadio, es algo que está presente ahora y que se sufre, pero también se disfruta pensando en lo que pasará el sábado y tiremos un par de paredes con estos gigantes”.

