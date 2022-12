Músicos de Jhonny Rivera sufrieron accidente en La Línea: “Nada que lamentar, aparte de las latas”

Jhonny Rivera lamentó el hecho en sus redes sociales

Para cumplirle al equipo de su ciudad natal, los músicos de Jhonny Rivera tuvieron que viajar por tierra debido a que no hubo forma de conseguir un vuelo con destino Yopal, capital del departamento de Casanare, lugar de su próxima presentación.

Específicamente, en tres camionetas se dirigieron por la vía La Línea, una de las fracciones más importantes del país pero también una de las más riesgosas, en especial si se viaja de noche.

El cantante explicó a través de sus historias de Instagram. “Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, comentó el pereirano.

Aunque no hay un parte oficial sobre el accidente por parte de las autoridades, sí se confirmó que una de las camionetas de Jhonny Rivera sufrió un choque en la parte delantera destrozando el bomper y dejando hundido el resto del frente del vehículo. “Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado”, añadió.

El equipo del músico reaccionó rápidamente, según lo manifestó Jhonny en su relato.

“La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”, dijo el intérprete.

Finalmente, tras explicar la situación, el cantante publicó una fotografía de la camioneta accidentada donde se ve claramente el duro golpe que recibió.

“Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”, comentó en el texto adjunto en la fotografía evidenciando el accidente.

Al estar tan activo en redes sociales, Jhonny Rivera se ha expuesto a opiniones de toda clase cuando de su vida personal se trata, ante esta situación el cantante ha tenido que tomar algunas medidas para continuar con la mayor normalidad posible.

A pesar del cariño que la gente le manifiesta, también ha sido víctima de falsos testimonios, entre ellos el que toca su sexualidad. El cantante ha tenido que salir en defensa propia para asegurar que, aunque no tiene nada en contra de los homosexuales, él no lo es.

En reiteradas ocasiones le han preguntado al pereirano por su sexualidad, como en una de sus últimas publicaciones donde un usuario lo cuestionó sobre su gusto por los hombres, “Esto a mí me mantiene… no, ni rabia me da, no me da rabia, pero agh yo no sé en qué idioma hablar: no me gustan los hombres, me encantan las mujeres”, manifestó con carácter en su intervención.

Jhonny Rivera explica parte de la situación que vivió su agrupación al accidentarse en La Línea

