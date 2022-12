Los posibles rivales de Millonarios FC e Independiente Medellín en la fase previa de la Copa Libertadores 2023

Fotografía del trofeo de la Copa Libertadores exhibido en el Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

La Conmebol confirmó la fecha del sorteo de la fase previa del certamen, en donde estarán presentes Millonarios FC e Independiente Medelllín de Colombia. La cual se realizará una vez termine el Mundial de Qatar 2022, y se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre a las 10:00 a. m. (COL, ECU y PER), 11:00 a.m. (BOL y VEN) y 12:00 a.m. (ARG, BRA, CHI, PAR y URU). “Comienza otra vez el camino a la gloria eterna”, señaló la confederación en las redes sociales.

Ambos clubes estarán a partir de la segunda ronda del campeonato luego de que Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú y Venezuela sean los países con equipos participantes desde la primera ronda. Con el cierre de los torneos sudamericanos de fútbol se conocieron quienes jugarán esta Fase 1 entre el 7 y 9 de febrero, los duelos de ida, y entre el 14 y el 16 de febrero, los duelos de vuelta.

Nacional Potosí de Bolivia, El Nacional de Ecuador, Nacional de Paraguay, Sport Huancayo de Perú, Boston River de Uruguay y Zamora de Venezuela serán quienes busquen avanzar camino a la fase de grupos. De aquí tres clubes pasarán a la Fase 2 en donde iniciará la participación de los equipos colombianos. Esta fase está programada para disputarse entre el 21 de febrero y el 2 de marzo, los duelos de ida y vuelta.

Huracán será el único representante por Argentina en la segunda fase, esto luego de terminar en el quinto puesto de la tabla general de la temporada 2022. Por Bolivia, estará Always Ready, rival de Millonarios en la Copa Sudamericana del 2020 y con victoria del cuadro colombiano 2-1. Universidad Católica de Ecuador también inicia su participación en esta ronda, allí milita el delantero nacido en Quibdó, Cristian Martínez Borja.

Quizás dos de los rivales más difíciles, aparte de los que juegan en Brasil y Argentina, son los de Paraguay y Perú. Por la nación albirroja estará Cerro Porteño, ubicado en la primera casilla de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2022, semifinalista en 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011 y 34 veces campeón de liga en su país. Mientras que la representación Inca será Sporting Cristal, subcampeón en 1997 y que tendrá su participación número 39.

Por Brasil, quienes iniciarán desde la Fase 2 serán Atlético Mineiro, campeón en 2013, con Ronaldinho en sus filas y que hoy cuenta con grandes figuras como Hulk, Eduardo Vargas y Paulinho. El otro equipo será Fortaleza, donde juegan los colombianos Brayan Quintero y Juan Sebastián Quintero.

En esta edición Deportivo Pereira no será el único debutante, por Chile, Curicó Unido tendrá su primera participación y además se dará él regresó luego de 33 años de ausencia de Magallanes, campeones de la Copa de Chile. La lista de 13 equipos ya clasificados la completan Deportivo Maldonado de Uruguay, también debutantes y Carabobo de Venezuela.

La Copa Libertadores es el torneo de fútbol en el ámbito de clubes más importante del continente y en la edición 2023 contará nuevamente con la participación de cuatro equipos colombianos, que buscarán alcanzar la gloria que solo han alcanzado Atlético Nacional (1989 y 2016) y Once Caldas (2004). Para este año, los ‘Verdolagas’ y Deportivo Pereira iniciarán desde la Fase de Grupos al ser los vigentes campeones.

