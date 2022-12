Aura Cristina Geithner y el traje de Navidad que dejó a más de uno con la boca abierta

La actriz colombiana y radicada en México desde hace varios años, ha sido tendencia también en otras redes como Tik Tok y Only Fans. Foto: crissgeithner, Instagram.

En la mañana del 8 de diciembre, la actriz, cantante y creadora de contenido, Aura Cristina Geithner, sorprendió a sus seguidores y fanáticos con un atractivo atuendo, inspirado en la magia navideña y la temporada decembrina. Se trata de ocho fotos publicadas en su perfil de Instagram en las que viste un atuendo de Mamá Noel.

La actriz, recordada por producciones como Sangre de lobos, Eternamente Manuela o más recientemente, La hija pródiga, es una de las colombianas más destacadas en el medio artístico. Sus redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de interacción con sus seguidores. Solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores.

“Diciembre es una época para compartir más, disfrutar... Mamá Noel 🤶 te regala bendiciones, mucha Luz para ti hoy y siempre! 🎄🕯 Alegrías para todos 💕”, fue el mensaje que acompañó el carrete de imágenes, quien decidió recrear el papel de ‘Mamá Noel sexy’. Compartió junto con las fotografías publicadas en Instagram.

Del conjunto de fotografías llamo la atención de los internautas que la actriz posó sin usar prendas de vestir en la parte superior. En su lugar, optó por pintar esta parte de su cuerpo imitando una chaqueta navideña, esta práctica es conocida como body paint y ha sido popularizada desde la última década. Completó su conjunto una falda de terciopelo roja.

La actriz colombiana y radicada en México desde hace varios años ha sido tendencia también en otras redes como TikTok y OnlyFans, la última empleada mayoritariamente en la distribución de contenidos eróticos.

Una decisión que no ha estado libre de polémica. Algunas personas han cuestionado su presencia en OnlyFans, pues consideran que representa una plataforma exclusivamente pornográfica. No obstante, Aura Cristina ha manifestado que su contenido no es explícito y prefiere catalogarlo como sensual. Ello implica que no expone desnudos en esta plataforma, sino que prefiere “jugar con la imaginación” de sus seguidores en esta red social, que suma más de un millón.

Only Fans nació como una plataforma de suscripción de pago, por medio de la cual los usuarios se suscriben a los contenidos exclusivos de un artista o figura pública. Sin embargo, debido a las características de su interfaz y funcionalidades, la plataforma ha sido empleada mayoritariamente por generadores de contenidos pornográficos.

La suscripción al perfil de la actriz en OnlyFans tiene un costo cercano a los 20 dólares, lo que le ha permitido encontrar una fuente de ingresos adicional que ha reinvertido en su carrera musical. Por otra parte, en su cuenta de TikTok ha compartido distintos videos, en los que sigue las tendencias y retos mientras presume de su escultural cuerpo. En esta red social de origen chino la actriz ya suma más de tres millones de seguidores.

El otro emprendimiento picante de Aura Cristina.

En junio pasado la actriz inició otro negocio llamativo: empezó a vender su ropa interior usada, para todos aquellos que, a modo de fetiche o colección, siempre han deseado saber cómo huele.

En una entrevista con el programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, Aura Cristina Geithner reveló que, aunque no son muchos los hombres y mujeres que le apuestan a una adquisición como estás, si hay más de uno a quien sí le interesa.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso, obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica, yo no entrego tanguitas sucias ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, explicó la también cantante sobre su nuevo negocio.

Al saber esta noticia, seguidores y detractores de ‘La potra zaina’ reaccionaron de inmediato y, aunque muchos aplaudieron la iniciativa, no faltaron quienes se despacharon en críticas.

“Esta mujer se ha vuelto muy vulgar”, “dejen la envidia, la que quiere puede y la que no que aplauda”, “ya no saben cómo llamar la atención” y “si yo tuviera plata también me compraría un par”, fueron algunos de los comentarios que recibió Aura Cristina Geithner.

