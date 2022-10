Foto de Instgram @crissgeithner

Desde hace tiempo que la talentosa actriz Aura Cristina Geithner, reconocida por interpretar a Soledad Ahumada en la telenovela ‘La potra zaina’, de Bernardo Romero Pereiro, hace parte de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Razón por la cual, a sus 55 años, reafirma que es una de las figuras más sensuales del entretenimiento.

Tanta ha sido su acogida entre el público masculino que, en días recientes, el creador de contenido Armando Ortíz, mejor conocido como ‘El Mindo’, la invitó a realizar uno de sus videos para redes sociales, en el cual ella hizo el papel de ‘sugar mommy’.

El video cuenta la historia de una mujer quien asume los gastos, conoce a un joven dentro la aplicación de Tinder, y decide tener una cita con él, papel interpretado por El Mindo. Sin embargo, el encuentra resulta un fracaso porque considera ser inmadura para ella.

Durante las imágenes, se muestra cuando el muchacho llega a la casa, pide leche achocolatada, mantienen una conversación corta sobre sus ocupaciones y al parecer cuando el joven no entiende cuando la ‘sugar mommy’ le manifestó que quería jugar, ella decide terminar el encuentro y sacarlo de su apartamento.

En la cuenta oficial de Instagram de Armando Ortiz, fue de agrado para sus millones de seguidores, que a las pocas horas de ser publicado recibió más de cien mil likes y millones de comentarios en que los internautas mostraron su satisfacción por el video que causó gracia.

Aura Cristina Geithner grabó un video como la “sugar mommy” de El Mindo. Foto: Instagram @el_mindo

Por su parte, el creador de contenido agradeció a la actriz por participar en el video: “Gracias, diva por la oportunidad”, manifestó. A lo que Geitneher respondió la publicación con el emotivo mensaje: “Mindo una alegría, haberte conocido, trabajar contigo, ser amigos… ¡Gracias a ti por la oportunidad! Tu Sugar Mommy!”, resaltó.

Cabe resaltar que, el término ‘sugar daddy o mommy’ hace referencia a una relación entre dos personas de diferentes edades, que en su mayoría tienen 20 años o más de diferencia, dentro del vínculo se intercambia dinero y bienes por momentos de compañía. De igual manera, se denomina también ‘sugar baby’ a la persona que recibe los pagos desde plan de celular, joyas, ropa de marca, hasta sus estudios o comprarle un apartamento.

La televisión ya no es mi principal fuente de ingresos

La actriz Aura Cristina Geithner hace parte de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Aseguró, además, que desde que iniciaron los largos confinamientos al principio de la pandemia encontró en las redes sociales una posibilidad de generar mayores ingresos convirtiéndose en una exitosa influenciadora.

“Me encanta esto, soy mi propio jefe, tengo mi propia empresa, yo vivo de las redes digitales de todo y me va muy bien. Yo no extraño la televisión, soy dueña de mis redes digitales, hago lo que quiera, si quiero hacer comedia la hago, si quiero bailar lo hago, si quiero modelar lo hago destacando todos mis talentos y nadie me manda”, puntualizó Geithner para ‘Lo Sé Todo’.

La actriz encontró en las plataformas digitales la opción de lucrarse con el contenido que ella misma produce, ya sea grabaciones en video, fotografías, entre otros elementos, para que su cuerpo sea el principal protagonista en el contenido que postea.

“Lo quiero publicar lo hago, lo que no, no, entonces es delicioso, porque antes dependía de una productora que era la que mandaba sobre ti y te daba un sueldo, teniendo que hacer lo que la misma productora te dijera. Hoy en día no, hoy tú haces lo que tú quieras obviamente con el respeto”, concluyó la talentosa actriz para el programa de chismes.

