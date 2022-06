Aura Cristina Geithner anuncipo nuevo y particular emprendimiento: “Tanguitas impregnadas con mi olor”

Foto de Instgram @crissgeithner

Han pasado varios meses desde que Aura Cristina Geithner se aventuró a tener su propia página en OnlyFans y la verdad es que, según ella misma lo ha dicho, son muy buenos los ingresos que ha logrado generar a partir de videos e imágenes subidos de tono y sin censura.

La mayoría de sus seguidores están contentos con su participación en esta plataforma y, de hecho, para motivarlos todavía más a que se vuelvan suscriptores y consumidores de su propio contenido, decidió incluir un nuevo y particular servicio que ha causado bastante revuelo.

Resulta que la actriz de 55 años comenzó a vender su ropa interior usada, para todos aquellos que, a modo de fetiche o colección, siempre han deseado saber cómo huele.

En una entrevista con el programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, Aura Cristina Geithner reveló que, aunque no son muchos los hombres y mujeres que le apuestan a una adquisición como estas, si hay más de uno a quien sí le interesa.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso, obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica, yo no entrego tanguitas sucias ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, explicó la también cantante sobre su nuevo negocio.

Al saber esta noticia, seguidores y detractores de ‘La potra zaina’ reaccionaron de inmediato y, aunque muchos aplaudieron la iniciativa, no faltaron quienes se despacharon en críticas.

“Esta mujer se ha vuelto muy vulgar”, “dejen la envidia, la que quiere puede y la que no que aplauda”, “ya no saben cómo llamar la atención” y “si yo tuviera plata también me compraría un par”; son algunos de los comentarios que recibió Aura Cristina Geithner.

Vea aquí la entrevista completa:

“Me gusta sentir esa sensación”

En una entrevista que brindó hace un par de meses la actriz, reconocida por producciones como ‘Sangre de lobos’, ‘La rosa de los vientos’ y ‘La casa de las dos palmas’, expresó que es lo que más le ha gustado de ser top en las plataformas digitales, especialmente, en una como OnlyFans.

“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. (...) Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”, comentó a El Tiempo sobre el contenido que comenzó a subir y que va muy de la mano con las cosas que ha hecho, pues en el pasado fue portada para revistas como la Soho.

Aura Cristina Geithner agregó en la conversación que nunca pensó tener tantos seguidores en tan poco tiempo, como los que tiene actualmente, ya que acumula un promedio de 1.100; o recibir tantas ganancias como las que recoge actualmente, pues se calcula que al mes recibe unos 80 millones de pesos, teniendo en cuenta que cada suscriptor paga casi 20 dólares al mes.

“De alguna manera creo que mis usuarios me han mostrado lo que les gusta y atrae de mí. Eso me da poder (risas). Yo amo estar en OnlyFans porque hago mis contenidos y hago mucho contenido amateur”, puntualizó la influenciadora y agregó “Yo sigo viéndome y me caliento. Me pego unas calentadas horribles (risas). Es para mí un juego”, agregó.

Además, la hermosa artista mencionó que no ve su contenido como pornografía sino que usa la plataforma para mostrar un poco de su intimidad, algo que no había mostrado antes en sus redes tradicionales.