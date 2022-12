El campeón Deportivo Pereira recibió una mala noticia sobre el futuro de su arquero

Harlen Castillo el ídolo bajo el arco del Deportivo Pereira. Imagen: @Corpereira y Dimayor.

Harlen Alfred Castillo Moreno se convirtió en el ángel de la guarda bajo los tres palos para el Deportivo Pereira, onceno que se consagró campeón de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2022. En medio de este contexto colmado de felicidad, los hinchas matecañas recibieron una noticia que los dejó fríos, pues los días del cancerbero en la capital risaraldense, estarían contados.

Tras finalizarse el partido de la final, ‘Chipi Chipi’ habló ante los medios de comunicación y destacó la alegría que sentía en el momento, sin embargo, ante los micrófonos de Win Sports confesó lo impensado: Castillo se va del Pereira tras más de siete años en este club.

El guardameta señaló:

“Yo no lo quería decir la verdad, no quería tirársela así, porque la verdad quiero que la gente siga feliz, pero si, yo lo dije cuando salí, creo que este fue el último partido que me jugué con el Pereira, pero bueno, hay que esperar a ver qué viene con mi vida, mi contrato termina ahora y la verdad no voy a renovarlo”

Según la versión del jugador del Deportivo Pereira, tras su paso por las inferiores y consagración con el equipo, llegó el momento de partir y sumar nuevas experiencias en su carrera, asegurando que cumplió con todas las metas que había pactado tras firmar con el cuadro risaraldense, teniendo en cuenta que estuvo en la segunda división, ascendió, permaneció y salió campeón, incluso, consiguiendo un cupo a copa internacional.

“Quiero darme un aire, porque yo llevo muchos años acá, quiero darme un aire porque me puse muchos objetivos; me puse ascender al equipo, me puse mantenerlo en la A, también meterlo en una copa internacional y también ser campeón”, recalcó Harlen Castillo en los micrófonos del medio citado anteriormente.

En el marco de esta improvisada despedida, ‘Chipi Chipi’ destacó que pudo conseguir todo lo que se propuso gracias a la constancia, pues fue de los pocos jugadores que permaneció en el club que hizo historia, desde su paso por la segunda división y se afianzó en el arco para la presente temporada.

“Yo creo que entre los jugadores que se puedan poner objetivos en la vida, creo que puedo ser uno y lo logré, logré todos, yo fui parte de este proceso porque muchos no tienen la posibilidad de estar jugando, creo que fui el único jugador de todo el plantel que jugó todos los 28 partidos de este semestre y de la mano del equipo lo logré”.

Entretanto, confesó que sus logros no son individuales, pues pudo mantener su meta en cero, gracias al trabajo conjunto con todo el plantel; pues desde la defensa hasta la delantera consiguieron importantes números que aseguraron el arribo a la instancia final del torneo del cual salieron campeones.

Frente a esto, Castillo expuso: “Antes de los penales yo estaba limpio en goles, y eso se lo debo a mis centrales laterales, a los volantes y a los mismos delanteros, somos un equipo de 11 en cancha y 7 en la banca, y muchos más en la tribuna; porque hubo compañeros que lastimosamente no pudieron estar y es que son decisiones y el profesor las toma y ahí se respetan”.

