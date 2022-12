Hinchas del Pereira están inconformes por la distribución de la boletería para la final de la Liga BetPlay

Deportivo Pereira fue el líder del Grupo A de los Cuadrangulares Semifinales del Fútbol Colombiano

La ciudad de Pereira está de fiesta debido a que su equipo profesional de fútbol está a horas de disputar por primera vez en 78 años una final de Liga Colombiana. Será este miércoles 7 de diciembre en el estadio Hernán Ramírez Villegas ante el Deportivo Independiente Medellín. Por ahora, el marcador se mantiene en empate, 1-1, motivo por el cual los fervorosos hinchas del Matecaña quieren hacerse a una boleta que les permita vivir en persona este momento.

La boletería es administrada por la empresa Mundo Boletos, que dieron a conocer desde el 2 de diciembre la logística para la venta de las entradas. Los precios oscilaban desde los 89.000 pesos hasta los $200.000. El proceso para adquirir la boletería inició con prioridad para aquellos que se abonaron durante los 10 partidos de la fase todos contra todos y quienes adquirieron desde el inicio de los cuadrangulares los tres ingresos.

Para el público en general, la venta de tiquetes se puso a disposición desde el 5 de diciembre, exceptuando las entradas VIP y la boletería de la tribuna sur. En esta es donde se suele ubicar la barra popular del club, por lo que se dispuso de unas indicaciones especiales para que los hinchas puedan vivir de la gran final en el estadio Hernán Ramírez Villegas. La venta se habilitó desde las 2 de la tarde hasta agotar existencia.

La hinchada visitante dispondrá de la totalidad de la tribuna norte, tal y como sucedió en el estadio Atanasio Girardot, donde los hinchas pereiranos tuvieron a su disposición de 1.500 entradas, así como libertad en la tribuna de occidental para vestir la indumentaria de su equipo. Esta decisión de otorgar toda una tribuna a causado inconformismo en la hinchada, ya que consideran que son una cantidad de boletas superior a la que fueron entregadas a ellos para el partido de ida. Además, argumentan que esto impide que hinchas del Deportivo Pereira puedan vivir de un histórico momento de su equipo.

Hinchas del Deportivo Pereira reclaman por entradas otorgadas a Independiente Medellín

“No hemos cerrado fronteras para el partido con el Atlético Nacional, con el Once Caldas, ni de Millonarios FC, Club Independiente Santa Fe y Junior y esta vez no serán la excepción. Esas determinaciones de la libertad de la locomoción por todo el territorio nacional las adoptamos en la pandemia covid-19 y no estamos interesados en impartir una nueva restricción en esa materia”, dijo el alcalde de la ciudad de Pereira, Alexander Maya.

A este rechazo se le suma la dificultad expresada a través de redes sociales de conseguir las boletas. Algunos hinchas llegaron a asegurar que la boletería quedó en mano de los revendedores que les impidieron comprar su entrada. Así mismo, otros dicen que se podría tratar de un nuevo carrusel de boletas. Hinchas que acamparon en uno de los puntos de expendio decidieron bloquear la vía en protesta por la mala logística para comprar los tiquetes.

Denuncia reventa de boletas para la final entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín

Estas son las medidas de seguridad que se tomarán en el partido de vuelta de la final entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín

El alcalde de Pereira, Alexander Maya, dio a conocer las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la tranquilidad a todos los asistentes al máximo escenario deportivo de los pereiranos. El acceso al estadio solo se podrá de manera peatonal, decretar la alerta amarilla hospitalaria para atender cualquier caso médico con la mayor prontitud y ley seca desde las 8 de la mañana del 7 de diciembre hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

“Me encanta que el deporte lo podamos presenciar en familia, llevar a los niños que se entusiasman por el Deportivo Pereira desde muy pequeños. Pero dado que este compromiso y espectáculo cuenta con las medidas de seguridad, es necesario tomar esta decisión, tenemos que garantizar la vida de los menores de edad para que así no tengamos dificultades en este partido de esta magnitud, porque la ciudad nunca había estado preparado para ello, por eso se requiere de medidas preventivas”, expresó Maya.

El partido que definirá al campeón del segundo semestre del 2022 en la Liga BetPlay Dimayor se conocerá el 7 de diciembre después de las 7:00 de la noche.

