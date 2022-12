Alirio Barrera criticó aprobación de uso de adulto de cannabis: “quieren mostrar eso como ‘la chimba’”

Barrera criticó el proyecto en la plenaria del Senado, sin embargo este fue aprobado por 56 votos a favor. Foto: Cortesía

El 6 de diciembre, la plenaria del Senado aprobó, en cuarto debate, el proyecto que busca regular el consumo de cannabis en adultos en Colombia, con 56 votos a favor y tres en contra. Desde la oposición cuestionaron el proyecto, siendo el más enfático el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, que criticó el afán del Congreso en legalizar el uso adulto de la marihuana, lamentando que “quieren mostrar eso como ‘la chimba’”.

“Qué triste ver el afán del Congreso en legalizar la ilegalidad; lo que daña la sociedad, lo que daña a la juventud; lo que daña la imagen del país. Pregunto ¿le gustaría que sus hijos fueran consumidores de droga, de marihuana?”, advirtió el senador Barrera ante la plenaria del Senado.

Acto seguido, Barrera, recordado recientemente por la muerte de su caballo Pasaporte, con el que desfiló en los pasillos del Congreso, también dijo que lo que ha faltado, en todo el trámite del proyecto que busca regular el consumo adulto de marihuana, es que les lleven ‘degustaciones’ para ver “lo bueno que supuestamente es la droga”.

“Quieren mostrar eso como ‘la chimba’, antes no trajeron una degustación para mostrarnos lo bueno que supuestamente es la droga. Esto va en contra de cualquier política desarrollo, de una verdadera política social”, señaló el senador.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y ponente del proyecto recalcó que, pese a los miles de millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico y en mantener la prohibición, esto no ha reducido ni el consumo ni ha debilitado a las estructuras detrás del tráfico ilegal de drogas.

“En Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales”, advirtiendo que sustancias como el tabaco y el alcohol, que son legales, causan más daño que el cannabis: “en Colombia fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia argumentó, para pedir el archivo del proyecto, que, así como pasa con la madera, una vez se legalicen los cultivos de cannabis “va a ser imposible el control de lo que es legal e ilegal y que pasa con eso, que va a ser muy difícil el control de las drogas en este país”.

De acuerdo con el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, autor de la iniciativa, lo que se busca es modificar la prohibición contenida “en el artículo 49 de la Constitución” que en 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe se incluyó la prohibición expresa del porte y el consumo de sustancias psicoactivas.

“Nosotros crearemos para el cannabis una excepción en ese artículo que permite crear un mercado legal del cannabis en el que este se puede comprar, vender y distribuir, cosa que hoy es ilegal en Colombia a pesar de que es legal consumirla, portarla y cultivarla, hasta 20 plantas por personas. En este proyecto estamos permitiendo la creación de ese mercado legal del cannabis de uso adulto en Colombia”, señaló Lozada.

Finalmente, desde la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna) su presidente Miguel Samper Strouss, en entrevista con El Tiempo, se refirió a los beneficios que podría traer la regulación del uso recreativo y adulto de la marihuana en Colombia, señalando que el principal objetivo de esta regulación debe ser proteger y salvaguardar la salud pública.

“Hoy en día, los consumidores de cannabis que lo utilizan recreativamente no saben qué están comprando y no saben qué están consumiendo, esto puede tener materiales de metales pesados, pesticidas etc., y eso se puede llegar a convertir en un problema de salud pública”, le dijo Samper Strouss a El Tiempo.

Así mismo, advirtió que otro beneficio que puede traer la regulación es que, en un mercado regulado, se puede evitar que los menores de edad lleguen al consumo de cannabis.

“Según la última encuesta del Observatorio de Droga, los menores de 14 años son los que más están accediendo al cannabis ilegal. Un ejemplo, mi hija, que tiene 8 años, hoy en día puede comprar más fácil en la calle cigarrillos de cannabis que una cerveza. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el mercado de la cerveza, el del cigarrillo (tabaco) es altamente regulado, solo se permite su venta en ciertos puntos, la cadena de distribución está absolutamente regulada y así evitamos que los menores los consuman. A lo que se suma, y este es un punto muy importante, la reducción de la violencia relacionada con el narcotráfico”.

