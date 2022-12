Prohibición del fracking en Colombia avanzó, pero el Gobierno no está contento ¿Por qué?

La bancada de gobierno no quedó contenta con la iniciativa aprobada en primer debate porque se abriría la puerta a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Imagen de archivo, 2022. REUTERS/Luisa González

En una sesión de seis horas, la Comisión Quinta del Senado aprobó en el primero de cuatro debates el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro. Sin embargo, los miembros de la bancada del Gobierno no quedaron contentos porque la iniciativa dejó abierta la puerta para que se puedan explorar y explotar yacimientos no convencionales.

La ponencia fue radicada por la Alianza Verde, Comunes, y la coalición que integra el Pacto Histórico. Pero, fue derrotada gracias a una alianza entre los partidos de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) y algunos partidos de gobierno: Conservador, Liberal y la U. Esto no gustó para nada a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que pidió coherencia:

“Le pido al Congreso que haga su parte, sobre todo hablándole a las bancadas que hacen parte de la coalición de Gobierno porque este proyecto como está no cumple la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro”, expresó.

Por su parte, el senador conservador Marcos Pineda defendió la postura adoptada por su partido y los partidos de Gobierno que se aliaron con la oposición. “Todos hemos dicho que no estamos de acuerdo con el fracking y ese no es el debate. Busquemos un punto de consenso donde se erradique el fracking en Colombia sin afectar los rendimientos económicos, sin afectar el impacto fiscal, la balanza comercial de la Nación, si afectar la inversión social, sin darle un palazo a la ‘gallina de los huevos de oro’, que es Ecopetrol”, precisó.

Para Muhamad, el proyecto que pasó este primer debate habilitaría el fracking debido a que inicia con la frase “sin perjuicio de los derechos adquiridos”, otorgando un año para que entre en vigencia. “Eso lo que hace es que consoliden los derechos que no han adquirido aquellos que están esperando la decisión del Congreso”.

Por su parte, José David Name, que lideró la ponencia alternativa a la del Gobierno, afirmó que debe haber un periodo de transición y planteó no eliminar de golpe el fracking para no afectar el sector de los hidrocarburos, que le trae millonarios recursos a la nación. De igual forma, invitó a construir en consenso una ponencia para llevar a Plenaria del Senado, donde se dará el siguiente debate.

“Estamos de acuerdo con la eliminación del fracking, pero nuestra propuesta no acaba con todos los tipos de fracturamiento de un solo tajo, porque como lo ha expresado Ecopetrol y los diferentes técnicos, Colombia necesita seguir haciendo fracturamiento inclusive en los convencionales”, sostuvo.

Yenny Rozo, senadora del Centro Democrático, se había opuesto al proyecto de ley porque, según ella, generaría inseguridad jurídica y generaría pérdidas para varias regiones del país que dependen de la explotación de hidrocarburos.

“Habría riesgo de autoabastecimiento energético, dado que los yacimientos convencionales no generan seguridad, lo que tenemos apenas nos alcanza por un plazo no mayor de siete años. Sacrificaremos la estabilidad económica del país, porque nosotros recibimos 438 billones de pesos por este sector, es decir, 17 reformas tributarias”, dijo.

No obstante, el senador César Pachón, de la coalición del Pacto Histórico, la invitó a sumarse a las causas que defienden la vida. “Invito a la senadora Rozo a que se mire a la defensa de la vida, la transición energética real, la protección del agua y que se dé cuenta que el mundo va cambiando y evolucionando y que debemos hacer una transición energética verdadera y para eso están las tecnologías”, sostuvo.

Finalmente, la iniciativa fue votada positivamente por la senadora Rozo luego de que se incluyese la propuesta de la transición. El siguiente debate será en la Plenaria del Senado, y mientras que los congresistas que votaron por alternativas que no afecten a la economía esperan llegar a un consenso, las coaliciones de Gobierno esperan cerrarle definitivamente la puerta a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

