Luis Díaz completó su primer entrenamiento con Liverpool tras la lesión y expresó su felicidad

Luis Díaz superó la distensión en el ligamento de la rodilla izquierda y regresó a los entrenamientos con Liverpool, que tuvo su primer día de pretemporada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El colombiano fue una de las principales novedades del plantel dirigido por Jurgen Klopp luego de perderse el final de la temporada en Premier League tras la lesión sufrida ante el Arsenal en el mes de octubre.

El atacante colombiano eligió la sede deportiva de la Federación Colombiana de Barranquilla para adelantar los trabajos de fisioterapia y estar cerca a su familia. Esta es la primera vez que el atacante se pierde partidos con el cuadro inglés tras su llegada en febrero del 2022. En lo que va de la temporada 2022-2023, Díaz ha participado en 12 partidos, ha marcado dos goles y ha realizado cuatro asistencias. En sus redes sociales expresó la felicidad que le regresó volver a los terrenos de juego.

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Liverpool tras dos meses de ausencia por una lesión en la rodilla

El jugador nacido en La Guajira ha estado ausente por Premier League en seis partidos: vs. Manchester City (16 de octubre), vs. West Ham (19 de octubre), vs. Nottingham Forest (22 de octubre), vs. Leeds United (29 de octubre) y vs. Tottenham Hotspur (6 de noviembre) y Southampton (12 de noviembre). También estuvo por fuera del partido de la Copa de la Liga ante el Derby County.

Liverpool jugará dos partidos amistosos que se jugarán en Dubai este 11 y 16 de diciembre como parte de su preparación para la segunda parte de la temporada en Europa. Estos serán ante Olympique de Lyon de Francia y el AC Milán de Italia. Los Reds volverán a la acción competitiva el 22 de diciembre contra el Manchester City en la Carabao Cup, antes de que la Premier League vuelva a ponerse en marcha en el Aston Villa el Boxing Day.

El equipo viajó al continente asiático con 33 jugadores, aunque cinco trabajan de manera diferenciada por diversas lesiones. Además de la ausencia de Darwin Núñez, quien disfruta de unos días de vacaciones tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y quienes aún siguen en competencias con sus selecciones. Los convocados al campamento son:

Arqueros: Caoimhín Kelleher, Adrián San Miguel, Harvey Davies, Fabian Mrozek.

Defensas: Calvin Ramsay, Joel Matip, Jarell Quansah, Nathaniel Phillips, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Andrew Robertson, Luke Chambers.

Mediocampistas: Stefan Bajcetic, Dominic Corness, James Milner, Navy Keita, Oxlade-Chamberlain, Harvey Elliott, Thiago Alcantara, Fabio Carvalho, Jake Cain.

Delanteros: Roberto Firmino, Mohamed Salah, Ben Doak, Bobby Clark, Luis Díaz, Melkamu Frauendorf, Layton Stewart.

Los jugadores colombianos regresan a entrenamientos a días del final de Qatar 2022

Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores que hizo parte de los entrenamientos de la Juventus que se llevaron a cabo este martes 6 de diciembre, mientras que algunos de sus compañeros se encuentran disputando el Mundial de Qatar 2022.

Es importante señalar que los jugadores que no participaron en de la cita mundialista tuvieron dos semanas de vacaciones por parte de la Juventus. El entrenado Massimiliano Allegri llegó este martes a la ciudad deportiva y organizó el primer entrenamiento tras el periodo de descanso y ante la incertidumbre que dejó la renuncia de varios directivos del club.

Así mismo, Frank Fabra y Sebastián Villa han iniciado sus trabajos con Boca Juniors de cara al ciclo competitivo que se avecina. El equipo ya tiene establecida la agenda para comenzar los entrenamientos y los despachos todavía siguen en movimiento para lograr concretar nuevas incorporaciones que le permitan a los dirigidos por Hugo Ibarra mantener su estatus de campeón, además de pelear codo a codo en la competencia internacional.

