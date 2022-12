Así quedará la carrera Séptima con el nuevo corredor verde propuesto por Claudia López: “Es un cuento”, asegura Juan Carlos Flórez

“En qué mundo vive Claudia López”: Juan Carlos Flórez por proyecto de la carrera séptima de la alcaldesa de Bogotá

Este lunes 5 de diciembre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó en el Museo del Chicó (en la calle 92 con 7) los renders y planos a la comunidad de cómo quedaría la Carrera Séptima de acuerdo a los planes que tiene la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con esta importante vía de la capital que conecta el centro con el norte de la ciudad.

En general, por lo que cuentan algunos asistentes a la reunión, la socialización del proyecto generó sorpresa y preocupación, pues se confirmaron algunas características con la que la gente no estaría muy contenta.

En cotexto: Se abre licitación para el corredor verde de la carrera Séptima: en qué va y en qué consiste el proyecto bandera de Claudia López

Primero, se le expuso a los vecinos de la carrera séptima que el tránsito de los vehículos particulares que van de norte a sur por esta vía será interrumpido, ya que deberán tomar la avenida circunvalar a la altura de la calle 92 para ello construirán un puente elevado, solo los buses de Transmilenio seguirán su recorrido habitual.

Lo segundo es que la calle 34 hasta la 100 la carrera séptima tendrá un solo sentido que es de sur a norte y el tráfico frecuente a esta vía se derivaría a la carrera 11 y 13; la construcción de este tramo se priorizaría por petición de la comunidad.

Según el director del IDU, Diego Sánchez, señaló en Blu Radio que se busca con este proyecto darle prioridad a la movilidad sostenible, por lo que el paso de carros particulares estaría en un segundo plano.

“El proyecto como lo concebimos desde el comienzo siempre ha buscado favorecer, especialmente, los modos de transporte sostenibles, básicamente contar con un buen sistema público, espacio para peatones y para bicicletas (...) El sentido norte - sur la propuesta que trae el proyecto, que se ha socializado durante el último año en diferentes espacios, es que tenemos que mejorar la distribución del espacio”, señaló en funcionario a ese medio de comunicación.

Otro aspecto que sorprendió a los vecinos fue el alto costo y duración de construcción del proyecto, ya que sería de 2,9 billones de pesos y tomaría 4 años.

La oposición al proyecto no solo viene de los vecinos de la zona que no se encuentran a favor del , corredor verde”, varios políticos, como es el caso de Juan Carlos Florez y Jorge Enrique Robledo no están de acuerdo con las nuevas obras en esta vía.

El exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flórez, señala la precaria situación económica en la que está Transmilenio, y del alto costo de la construcción de un “supuesto corredor verde”.

“En qué mundo vive Claudia López. Mientras que transmilenio se convirtió en transmiseria, sumido en el más completo abandono, con un no pago masivo que lo tiene en la ruina, ella nos echa cuentos a los bogotanos sobre un falso corredor verde por la 7a que nos costará tres billones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit Juan Carlos Flórez sobre la carrera séptima

Por su parte, Jorge Enrique Robledo, exsenador del Polo, dejó ver su preocupación por la capacidad que tendrá el corredor propuesto por el Distrito en cuanto a movilidad de vehículos particulares.

“Como arquitecto, coincido con los doctores Noriega y Ortíz en que más zonas verdes en la Carrera 7a NO deben destruirle su calidad de gran vía vehicular. Equivocarse sería catastrófico. Que se abra el debate y se aplace la apertura de la licitación”, escribió Robledo en un tuit.

SEGUIR LEYENDO: