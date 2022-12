“Aquí el que infunde miedo es usted”: Inti Asprilla se enfrentó al senador del Partido de la U por el fracking

Tuvieron un fuerte encontrón en debate sobre el fracking.

Durante la larga sesión en la Comisión Quinta del Senado, en la que se aprobó en el primero de cuatro debates la prohibición del francking en Colombia, un fuerte choque protagonizaron el senador del partido de la U José David Name y el presidente de esa célula legislativa, Inti Asprilla, perteneciente a la coalición de Gobierno, por el tiempo que deberían tener los ponentes para exponer el proyecto de ley.

Asprilla le dijo a Name que si le otorgaba el tiempo que estaba pidiendo su partido para intervenir, tendría que darle el mismo tiempo a los ponentes de la otra propuesta. “Déselo, ellos tienen derechos”. Pero Asprilla lo interrumpió y le dijo: “¿Me deja terminar, senador Name?”, y este le contestó: “Yo a usted no le tengo miedo, presidente, usted se ha dado cuenta desde el primer día”.

El senador Asprilla le contestó que tampoco le tenía miedo, y Name le dijo que: “Aquí el que infunde miedo es usted. Usted es el que nos ha faltado al respeto (...) No voy a seguir discutiendo con usted. Tome la decisión que usted quiera”. Al final, ambos se pidieron disculpas.

Cabe recordar que si bien pasó el primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el fracking, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, los miembros de la bancada del Gobierno no quedaron contentos porque la iniciativa dejó abierta la puerta para que se puedan explorar y explotar yacimientos no convencionales.

La ponencia fue radicada por la Alianza Verde, Comunes, y la coalición que integra el Pacto Histórico. Pero, fue derrotada gracias a una alianza entre los partidos de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) y algunos partidos de gobierno: Conservador, Liberal y la U. Justamente, José David Name fue el que lideró la ponencia alternativa a la del Gobierno.

Name afirmó que debe haber un periodo de transición y planteó no eliminar de golpe el fracking para no afectar el sector de los hidrocarburos, que le trae millonarios recursos a la nación. De igual forma, invitó a construir en consenso una ponencia para llevar a Plenaria del Senado, donde se dará el siguiente debate.

“Estamos de acuerdo con la eliminación del fracking, pero nuestra propuesta no acaba con todos los tipos de fracturamiento de un solo tajo, porque como lo ha expresado Ecopetrol y los diferentes técnicos, Colombia necesita seguir haciendo fracturamiento inclusive en los convencionales”, sostuvo.

La postura adoptada por algunos partidos de gobierno no gustó para nada a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que les pidió coherencia y aseguró el proyecto que pasó este primer debate habilitaría el fracking debido a que inicia con la frase “sin perjuicio de los derechos adquiridos”, otorgando un año para que entre en vigencia.

“Le pido al Congreso que haga su parte, sobre todo hablándole a las bancadas que hacen parte de la coalición de Gobierno porque este proyecto como está no cumple la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro”, expresó.

Por su parte, el senador conservador Marcos Pineda defendió la postura adoptada por su partido y los partidos de Gobierno que se aliaron con la oposición. “Todos hemos dicho que no estamos de acuerdo con el fracking y ese no es el debate. Busquemos un punto de consenso donde se erradique el fracking en Colombia sin afectar los rendimientos económicos, sin afectar el impacto fiscal, la balanza comercial de la Nación, si afectar la inversión social, sin darle un palazo a la ‘gallina de los huevos de oro’, que es Ecopetrol”, precisó.

