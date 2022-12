La polémica juez Viviana Polanía reaparece en redes sociales en ropa interior

En el video, que publicó en su cuenta de Instagram, la juez aparece tumbada en la cama, boca abajo. De fondo suena la música de Batman, que la juez combina con su ropa interior que lleva estampado el escudo del nocturno justiciero de Gotham City. | Foto: Instagram

En las últimas semanas la juez de control de garantías de Cúcuta Vivian Polanía Franco ha estado los reflectores de los medios y en boca de la opinión pública en Colombia. Su aparición, en medio de una audiencia, en ropa interior y fumando, le valió una suspensión por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, y una queja disciplinaria por parte de la Procuraduría. Cuando parecía que las aguas se habían calmado, la juez reapareció en redes sociales con un video en ropa interior.

En el video, que publicó en su cuenta de Instagram, la juez aparece tumbada en la cama, boca abajo. De fondo suena la música de Batman, que la juez combina con su ropa interior que lleva estampado el escudo del nocturno justiciero de Gotham City.

Como era de esperarse el video se viralizó y al cierre de esta nota contaba con 12.903 me gusta y varios cientos de comentarios. Es importante señalar que la juez Polanía es abogada de la Universidad Católica. Es especialista en derecho constitucional y candidata a magister en derechos humanos. Ha trabajado en el Tribunal Superior de Bogotá, Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá y en el juzgado 24 penal.

Por otro lado, es importante recordar que la queja disciplinaria en contra de la juez Polanía, fue instaurada por el procurador 88 judicial II Penal de Cúcuta ante la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Norte de Santander y Arauca, luego de que en la transmisión de la diligencia que se realizaba de manera virtual, se observara a la juez en una habitación, recostada en una cama y fumando, situación que para el Ministerio Público “menoscaba la majestuosidad y dignidad de la administración de justicia”.

También hay que señalar que en la diligencia judicial, la juez debía resolver la solicitud de revocatoria de una medida de aseguramiento de detención preventiva, instaurada por la defensa de Joaquín Medina Duarte, vinculado a la investigación por el atentado contra las instalaciones de la Brigada No 30 del Ejército en Cúcuta, perpetrado el 15 de junio de 2021.

Finalmente, el 22 de noviembre el Comisión de Discipina Jurídica determinó que la jueza será suspendida de forma temporal y por tres meses.

De acuerdo con el fallo de 16 páginas, la decisión se tomó luego de determinar que la forma como se vio a la jueza no fue la adecuada para el ejercicio que se encontraba ejerciendo, pues no respeto a las partes intervinientes del proceso y no cumplió el código de vestimenta que debe ser usado por los jueces en estos proceso.

También es importante recordar que la legislación colombiana ordena que los abogados y demás miembros de la Rama Judicial deben prestar sus labores con pulcritud y no realizar actividades que puedan entorpecer los trámites que se surtan en medio de audiencias o juicios. Además, se podría penalizar a quienes, por sus acciones, pongan en tela de juicio la credibilidad de la justicia colombiana.

Así mismo hay que recordar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta había emitido, el 21 de febrero de 2021, la circular 002, en la que se recomienda, tanto a jueces de la República, como a los sujetos procesados, mantener las cámaras encendidas en todas las diligencias judiciales. “(...) a través de la cual el Presidente de la Sala Penal de la Corporación recomienda la apertura de cámara durante las sesiones virtuales tanto para Jueces como para Sujetos Procesales”, señala el documento emitido por el juzgado.

