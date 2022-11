Certificado médico de la jueza Vivian Polanía confirma que sufre de depresión

La jueza Vivian Polania fue diagnosticada con un trastorno de depresión y ansiedad

Hace unos días la juez Vivian Polanía se volvió noticia. Tras una audiencia se viralizó un video en el que se ve como la jueza mientras estaba a cargo de un proceso jurídico virtual, se encontraba semidesnuda y fumando, el hecho se convirtió en un foco de críticas para varios sectores políticos y sociales. El hecho trascendió tanto que la Comisión de Disciplina Judicial, en Norte de Santander, abrió una investigación en su contra para evidenciar si cometió faltas disciplinarias y finalmente determinó que la jueza será suspendida de forma temporal.

Ahora, a tan solo un día de conocer el dictamen de la Comisión de Disciplina, Polonía dio a conocer el diagnóstico médico que demostraría que lo que ocurrió en la audiencia sería producto de un episodio de depresión y ansiedad que sufrió ese día. En el documento médico se señala:

“Paciente quien presenta cambios viables en el efecto, llanto fácil, con varios disciplinarios por su situación, ha tenido trastorno del sueño (insomnio), inicia tabaquismo, ataque de ansiedad, que produjeron eventos que interfiere en una audiencia, fue vista en la Clínica Santa Ana toma amitriptilina con la cual produjo somnolencia. Actualmente, con altos grados de ansiedad”, se lee en documento que tiene la fecha del 18 de noviembre a las 12:09 P.M.

Esto va de la mano, con lo que la funcionaria suspendida le dijo hace unos días al director de Blu Radio, Néstor Morales, con quien habló de su diagnóstico y le contó que está amenazada de muerte, por lo que debe permanecer mucho tiempo en casa y tener escoltas.

“La jueza está destrozada, estuvo llorando todo el tiempo. Es una mujer joven, ya había sido objeto de un llamado de atención por sus publicaciones en redes sociales. Ella me dice que ha sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad. Lloraba y lloraba. Asegura que lleva encerrada tres años en su casa, porque ha sido víctima de amenazas de muerte. Tiene escoltas, no sale de su domicilio y por eso estaba despachando en la audiencia desde su casa”, dijo el periodista.

Recordemos que el día de ayer se conoció la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial donde determinó que: “(La sala) suspende provisionalmente en el cargo de juez primero penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta, a la doctora Heidy Vivian Polanía Franco, por el terminó de (3) meses conforme a la parte motiva”, se lee en el documento.

De acuerdo con el fallo de 16 páginas, la decisión se tomó luego de determinar que la forma como se vio a la jueza no fue la adecuada para el ejercicio que se encontraba ejerciendo, pues no respeto a las partes intervinientes del proceso y no cumplió el código de vestimenta que debe ser usado por los jueces en estos proceso.

“Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia”, señaló la Comisión.

Además, cuestionaron el hecho de que la funcionaria no hubiera prendido la cámara, como se les ha sugerido a los jueces que hacen procedimientos por medio de audiencias virtuales: “¿Estuvo la funcionaria en las anotadas circunstancias, de modo, desde el comienzo de la audiencia, hasta que, al parecer, involuntariamente activó su cámara? ¿Casi una hora después del inicio del desarrollo de la diligencia? ¿Acostumbra a dirigir sus audiencias en circunstancias similares?”.





