Escándalo de Vivian Polanía, la jueza colombiana que fumó semidesnuda durante una audiencia virtual, llegó a medios de EE. UU.

El escándalo de Vivian Polanía, la jueza colombiana que fumó semidesnuda durante una audiencia virtual, llegó a medios estadounidenses (Instagram)

En la última semana, el caso de la jueza colombiana Vivian Polanía se volvió viral tras ser captada fumando semidesnuda durante una audiencia virtual. La polémica llegó a diarios estadounidenses que registraron la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial de suspender a la funcionaria al determinar que cometió fallas disciplinarias con sus acciones.

Los medios norteamericanos que han detallado la polémica en los últimos dos días son New York Post, Daily Mail y Daily Best; sin embargo, los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre, cuando Polanía evaluaba dejar en libertad o no a Joaquín Medina Duarte, señalado de haber colado un carro bomba en unas instalaciones militares.

Si bien antes de los 20 segundos del video que se viralizó, la jueza de la ciudad de Cúcuta no había prendido la cámara, sí había tenido actitudes irregulares durante la diligencia. De acuerdo con el diario El País —que también reportó el caso—, en una ocasión, el abogado defensor intervino un par de minutos hasta que Vivian Polanía lo interrumpió y durante un minuto y medio todos quedaron en silencio.

Seguido a ello, la jueza decidió negarle la libertad al acusado, por lo que el abogado defensor interpuso una apelación y le solicitó una justificación. Durante siete minutos hubo intervenciones muy confusas de la togada y luego activó la cámara en la que tenía “una imagen suya deplorable: con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama y semidesnuda”, se lee en el fallo de 16 páginas que suspendió a Polanía.

La mujer no se había percatado de la cámara encendida hasta que el procurador del caso se lo dijo: “señora juez, tiene la cámara prendida”. El funcionario manifestó su molestia por cómo se estaba realizando el proceso judicial, por lo que el 17 de noviembre le escribió un correo al Tribunal Superior de Cúcuta denunciando la situación y el video terminó filtrándose en redes sociales.

Vivian Polanía, jueza de la República, genera polémica por liderar audiencia en la cama, con cigarrillo y semidesnuda. Foto: captura.

La decisión de la Comisión de Disciplina Judicial

Aunque el recurso fue presentado inicialmente al Tribunal Superior de Cúcuta, la polémica trascendió a tal punto que la Comisión de Disciplina Judicial inició una investigación en contra de la jueza penal de control de garantías. El pasado 22 de noviembre la entidad determinó que Vivian Polanía debía ser suspendida por “el término de 3 meses”.

En el fallo, la Sala Plena indicó que el estado de la jueza no fue el adecuado: “Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la República debe administrar justicia”. Para la Comisión, hubo una falta de respeto por parte de la funcionaria “tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia”.

Por otro lado, en el documento se cuestiona el porqué la togada no profundizó en los argumentos de la defensa del acusado. “Se discutía la procedencia de la libertad de una persona enjuiciada por el hecho notorio público, como fue el reciente atentado con explosivos dentro de las instalaciones de una brigada militar en Cúcuta”, puntualizó la Sala y preguntó cómo preparó la juez “la presentación de una audiencia de semejantes características”.

La Comisión de Disciplina Judicial recordó que en febrero de 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta emitió la circular 002, en la que recomendaba mantener las cámaras encendidas en las diligencias judiciales. “¿Estuvo la funcionaria en las anotadas circunstancias, de modo, desde el comienzo de la audiencia, hasta que, al parecer, involuntariamente activó su cámara?”. En ese sentido, habría pasado una hora en esas condiciones.

“¿Acostumbra a dirigir sus audiencias en circunstancias similares?”, agregó la entidad en el fallo.

La postura de Vivian Polanía y su historia de depresión

Esta no es la primera vez que la jueza genera polémica. Hace poco más de dos años fue criticada por las fotografías que publicaba en sus redes sociales y por las que ha sido catalogada como la ‘sexy juez’ de Colombia. En las imágenes ha mostrado los tatuajes que tiene y los resultados de su rutina de actividad física; sin embargo, en una entrevista con la revista Semana señaló que ha sufrido una “persecución desde hace muchos años”.

“Yo lo que necesito es administrar justicia, no verme como ellos quieren, no saben lo difícil que es estar con esos vestidos largos en audiencias de más de cuatro horas”, declaró Polanía ante el medio de comunicación. Asimismo, denunció que magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de Cúcuta y de Arauca revisan sus redes sociales. “Soy la más perseguida —expuso la funcionaria—. Como si yo fuera de una organización delincuencial”.

Respecto a los hechos por los que fue suspendida, la jueza reveló ante Blu Radio que sufre de depresión. “Ella me dice que ha sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad”, precisó el periodista Néstor Morales, que la entrevistó mientras ella estaba llorando. “Asegura que lleva encerrada tres años en su casa, porque ha sido víctima de amenazas de muerte”, añadió.

Un día después se conoció un documento diagnóstico —con fecha del 18 de noviembre— que confirmaría lo que dijo la funcionaria: “Paciente quien presenta cambios viables en el efecto, llanto fácil, con varios disciplinarios por su situación, ha tenido trastorno del sueño (insomnio), inicia tabaquismo, ataque de ansiedad, que produjeron eventos que interfiere en una audiencia”.

