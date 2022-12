Nairo Quintana decide: ¿Amparo Grisales o Esperanza Gómez?

El deportista boyacense ponderó la belleza de la diva de la televisión colombiana. Foto: Captura de pantalla, YouTube.

“¡Ay, Dios!” Esto dijo Nairo Quintana cuando le preguntaron a quién escogería entre la diva de la televisión Amparo Grisales, o la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, en medio de una entrevista publicada en YouTube, justo días después de que se conociera que el ciclista colombiano tiene planeado casarse con su pareja antes de que termine 2022.

La bochornosa pregunta hizo parte de una dinámica, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, en la que le pedía que escogiera, rápidamente, entre dos opciones que Rey le iba dando.

“¿Amparo Grisales o Esperanza Gómez?”, le preguntó Rey a Quintana que soltó una risa nerviosa, se sonrojó y contestó: “Es que me pones unos contrastes muy diferentes...”, a lo que Rey le respondió “Por eso es mucho más fácil elegir. ¿A ti quién te gusta más? Si te tuvieras que tomar un café y te dicen: tienes que elegir, tienes cinco minutos, ¿o Esperanza o Amparo?”

En este momento el campeón del Giro de Italia y ganador de la Vuelta a España dio una de las respuestas que más risas provocó en la entrevista: “A mi mujer por supuesto que le gustaría Amparo”. Oportunidad que la periodista española no desaprovechó y le dijo: “A ti por supuesto te gusta más Esperanza”, comentario que desató las risas de los dos, pues Quintana remató diciendo: “No, me gustaba. No, es mentira”.

En seguida, Nairo se puso un poco más serio y confesó que preferiría a Amparo Grisales y explicó :

“Amparo es realmente admirable porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, todos le hacen muchísimas bromas, memes y demás, pero bueno, es toda una señora y no le quiero ofender, y mucho menos, porque sigue siendo guapísima, pero es que la ha visto desde mi papá y mis hijos y todos quedamos boquiabiertos viendo, viendo a esta mujer”.

A lo que el ciclista boyacense agregó que, cuando viaja por el mundo y le preguntan por una mujer guapa, siempre pondera la belleza de la diva de la televisión colombiana, y aseguró que es incluso más guapa que muchas mujeres de 20 y 30 años, pese a tener 66 años.

“Y cuando voy por el mundo, y vemos mujeres guapas y demás, yo les digo: ¿quieren ver a una mujer guapa? Mira esta y dicen: está guapa, sí, ¿pero cuántos años tiene? Les digo, ya me puedes disculpar, pero con mucha admiración, que está mucho mejor que muchas de 20 y de 30″.

A continuación se puede ver el fragmento en el que Nairo se sincera:

En el mismo programa de entrevistas con la periodista Eva Rey, Nairo aprovechó y reveló una gran noticia relacionada con su vida sentimental: después de 14 años de relación con su pareja y madre de sus dos hijos, el ciclista boyacense contraerá matrimonio con Yeimi Paola Hernández antes de que se termine 2022, y la boda será en Villa de Leyva.

“Llevamos muchos años. Me va a cortar el cuello porque era secreto, pero sí, este año en diciembre, nos casamos”, reveló el ciclista que también confesó que “hace años le puse un anillo de compromiso, pero falta el matrimonio”.

Matrimonio que no se había podido agendar, pues, según explicó Nairo, algunos asuntos familiares se atravesaron, por lo que la ceremonia se fue posponiendo con los años.

“Tuvimos los hijos, quisimos casarnos, luego tuvimos algunos temas familiares, le falleció el papá a ella, nació mi hijo, vino pandemia, tuve lesiones y se fue alargando un poquito” “ya llevamos 14 años, pero siempre la presento como mi esposa”.

Quintana también anunció que la boda será solo con familiares de ambas partes y será en Villa de Leyva, sin embargo no dio la fecha de la ceremonia.

A continuación se puede ver la entrevista completa que publicó Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva:

