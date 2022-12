Amenazas a testigo y prevaricato por omisión: los cargos que le imputaron al fiscal del caso Odebrecht

Este viernes, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al fiscal Daniel Hernández, pide imponer medida de aseguramiento con detención domiciliaria por supuestos hechos relacionados con corrupción judicial dentro del caso Odebrecht,

A través de un comunicado, el ente investigador dictó los delitos de prevaricato por omisión y amenazas de testigo al considerado uno de los fiscales estrella. Aseguró que Hernández omitió, sin explicación, detalles importantes y propios de su función.

Los hechos ocurridos el 20 de julio de 2017, cuando Daniel Hernández obtuvo órdenes de captura en contra de implicados en el caso de Odebrecht. Entre esas estaban las ódenes de captura en contra de los brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, quienes eran investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

De acuerdo con lo que explicó el fiscal Víctor Salcedo que llevó el caso, omitió darles trámite legal y no las registró en el Sistema de Información sobre Antecendentes y Anotaciones (SIAN) al no tramitar las órdenes de captura fue una “maliciosa omisión”. Esto no era motivo para no darles los trámites pertinentes que hubieran permitido incluso que se procediera con notificaciones internacionales de Interpol.

Asimismo aseguró que dicha omisión fue intencional, pues en 2019 si hizo el trámite de prórroga de las órdenes de captura, lo que supuestamente demostraría que sabía lo que estaba haciendo. “Si usted registró las prórrogas en 2019 era porque era consciente de que ese deber le asistía” , aseguró el fiscal durante la audiencia.

Además, el delegado manifestó que, Hernández llegó al caso de la Fiscalía por designación del entonces el exdirector de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue condenado por el escándalo del Cartel de la Toga.

FILE PHOTO: The corporate logo of the Odebrecht SA construction conglomerate is pictured at its headquarters in Sao Paulo, Brazil, July 29, 2019. REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

Por otra parte, según la Fiscalía, el fiscal Hernández habría amenazado al exsenador Otto Nicolás Bula, a quien supuestamente le habría reprochado por tener el interés de servir como testigo contra varios de los involucrados dentro del entramado de Odebrecht.

De acuerdo con información suministrada por Noticias RCN, el fiscal desde abril del presente año provenientes supuestamente de líneas telefónicas de Estados Unidos:

Abril 7 de 2022

“Buenos días licenciado Hernández. Dos cosas muy puntuales. El gobierno de Estados Unidos buscó a Gonzalo Guillen y no estoy seguro si el llevó a un abogado de apellido Vernott o lo va a llevar en su próxima reunión. Lo segundo es que ya van más de 20 personas que hablan con el FBI, algunos subordinados suyos aparentemente han tenido hasta 3 encuentros con los agentes y han vuelto con material extraído de Fiscalía”.

Noviembre 25 de 2022

‘’Buenos días licenciado. En abril le dije que un abogado de apellido Vernot se habría entrevistado con el FBI. Ayer me enviaron un link de un tweet que hizo el presidente Petro acerca de presiones a este abogado. También le advertí que ya estaban tomadas las decisiones acerca de quienes serán extraditados a mi país y usted es uno de ellos. El gobierno de USA está presionando fuerte para que usted sea llevado a prisión mientras formalizamos el pedido de extradición. Puros formalismos. Guillen continúa aportando informes de Fiscalía que han ayudado a los detectives del FBI. Recuerde que puede salvarse si coopera con la justicia. Usted más que nadie sabe cómo funciona el sistema. Queremos a Santos”.

SEGUIR LEYENDO: