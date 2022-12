Alcaldía de Kennedy compró bus eléctrico de casi $800 millones que no se usa: concejal denunció derroche

Bus eléctrico de casi $800 millones que adquirió en junio la Alcaldía de Kennedy no se ha utilizado ni en un 5%. As+i lo denunció concejala opositora. (Cpncejal DIago)

El viernes 2 de diciembre la concejal del Centro Democrático, Diana Diago hizo una denuncia relacionada con el despilfarro de recursos por parte de la Alcaldía de Kennedy, que compró un bus eléctrico en 2020 al que no le ha dado uso. Y lo que es aún más preocupante: hizo la compra de un vehículo que requiere de una infraestructura de carga, con la que no cuenta.

“Estamos hablando de un bus de casi $800 millones, eléctrico, que ni siquiera alcanza a recorrer largas distancias, y lo peor de todo es que esta es apenas una de las miles de denuncias que tengo que evidencian un despilfarro de recursos que no es justo con la ciudad. Y pronto sacaré otra sobre el sector Salud”, indicó este viernes a Infobae Colombia la concejal Diago, que acto seguido añadió que no tiene sentido que este bus no se está utilizando.

Vale referir que la denuncia hecha por la concejal Diago ya fue presentada ante los entes de control para que investiguen el derroche de los recursos de esta alcaldía local.

De hecho, precisó que de acuerdo con los funcionarios de la alcaldía, estaba presupuestado para que este bus realizara más de 272 recorridos mensuales para suplir la demanda, lo que por consiguiente justificaría su adquisición, pero al parecer la realidad es otra y su uso no ha superado el 5%.

Especifica la denuncia de la concejal que el bus fue adquirido el 14 de junio del 2022, año y medio después de la orden de compra, por un costo total de $778.812 millones de pesos.

“No sólo estamos hablando de un bus que pierde vigencia porque pasó un año desde que se solicitó sin que entrara en funcionamiento, en plena pandemia, sino que también es un bus del que no se tiene necesidad alguna. En septiembre de 2022 se hicieron sólo nueve de los 272 recorridos que propusieron para justificar su compra, lo que quiere decir que ha cumplido con un 3% de la supuesta necesidad”, explicó la concejal Diana Diago.

De forma detallada, con relación al número de veces en que ha sido utilizado este bus, desde su adquisición el 14 de junio, hasta el pasado 11 de octubre, realizó 46 recorridos en dónde más de la mitad de las rutas no llenan la totalidad de los asientos, que son 35.

En junio se realizaron seis recorridos, en julio solamente dos, en agosto no rodó, en septiembre fueron nueve recorridos y en octubre hizo un total de 29. “¿Estos son los 272 recorridos que necesitaban?”, se preguntó el viernes la concejal Diago tras dicha reflexión.

El bus se encuentra parqueado la mayor parte del tiempo en la bodega del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía, y para cargarlo deben dirigirse hasta el Salitre porque no cuentan con un punto en la localidad de Kennedy.

“Esto evidencia una falta de planeación y ganas de derrochar el dinero de los ciudadanos que puede ser invertido en programas sociales o recreativos. Por otro lado, la Alcaldía de Kennedy solicitó a la constructora que realizara la obra para la nueva sede de la entidad, una adición presupuestal para poder instalar un punto de carga. Desde el 2020 tenían planeado comprar un bus eléctrico y dos años después se dan cuenta de que no tienen cómo cargarlo”, concluyó la concejal.

