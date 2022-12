De cada diez homicidios que ocurren en Bogotá, tres se cometen con armas cortopunzantes

En otro análisis hecho por esa entidad, de la mano de la Universidad Central, se supo que de cada 10 colombianos seis estarían dispuestos a tomar justicia, mientras que tres de cada 10 están dispuestos a comprar algún tipo de arma

El Exsubsecretario de Seguridad de Bogotá y analista en seguridad, Andrés Nieto, detalló que en la capital colombiana, entre enero del año 2020 y el 30 de septiembre del año en curso, se realizaron 451.517 comparendos a personas acusadas de porte ilegal de armas cortantes u objetos cortopunzantes. Esto sugiere una preocupante situación en Bogotá, pues, además de esas cifras, reveló que el 32% de los homicidios que se cometen en la ciudad tienen este tipo de artefactos de por medio.

Por el otro lado, el 20% de las lesiones personales que se han denunciado en Bogotá han sido provocadas con estos mismos elementos, mientras que el 24% de los hurtos a personas se han hecho con los mismos. Un estudio realizado por parte de la Universidad Libre resalta, además, que desde el año 2019 hasta ahora, la circulación de este tipo de armas en la capital paso del 22% a un 32%. En otro análisis hecho por esa entidad, de la mano de la Universidad Central, se supo que de cada 10 colombianos seis estarían dispuestos a tomar justicia, mientras que tres de cada 10 están dispuestos a comprar algún tipo de arma.

Según los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá (EPV) llevada a cabo por la Cámara de Comercio de la ciudad, la comunidad bogotana se siente más insegura en 2022. En comparación con las cifras conseguidas para el año pasado, la percepción ciudadana en materia de inseguridad disminuyó once puntos porcentuales. Chapinero (57%), Teusaquillo (55%) y La Candelaria (50%), por el contrario, son las localidades que las personas consideran más seguras.

Las localidades que fueron consideradas como las más inseguras, por su parte, fueron Engativá (84 %), Antonio Nariño (82%), San Cristóbal (80%) y Puente Aranda (80%). La encuesta, además, dejó en evidencia cuáles son las modalidades delictivas que más preocupan a los ciudadanos: Hurto a personas (49%); homicidio (17%) y venta de drogas (10%). De acuerdo con esa encuesta, de hecho, el elemento que más utilizaron los agresores fue el arma blanca con un 31%.

“Es importante señalar que esto es una percepción que no podemos verificar, es decir, esto no son datos duros sobre si hubo o no denuncias respecto del año pasado y su variación, sino que es lo que los ciudadanos dicen que hicieron. Como cuando dicen que fueron víctimas, testigos o la opinión que tienen alrededor de la percepción. La percepción se configura sobre la base de elementos multicausales”, comentó acerca del estudio el presidente de la Cámara de Comercio, Nicolás Uribe.

Recientemente se conoció el fallo de la Corte Constitucional sobre el uso de las cámaras de seguridad por parte de las autoridades para el esclarecimiento de delitos. “De ahí que el ordenamiento nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos hayan establecido un conjunto de principios para la administración de datos personales que deben ser aplicados –de manera estricta– al momento de ponderar derechos y bienes jurídicos en tensión y, de esta forma, evitar el ejercicio “abusivo y arbitrario de la libertad informática”, agrega el fallo.

“Por la indeterminación absoluta de la medida que, dados los alcances de la tecnología usada que avanza de manera vertiginosa, impide asegurar que el uso de esta técnica se mantenga dentro de los cauces constitucionales, legales y reglamentarios que son los que permiten salvaguardar el núcleo esencial de los derechos fundamentales en juego”, agrega la Corte Constitucional, quien reiteró que en el país se debe garantizar “el derecho a la intimidad siempre mantiene una esfera de protección por su naturaleza ontológica”. La decisión fue tomada bajo la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien considera una completa vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data.





