Cementerio de Chapinero no cuenta con servicio de gas para cremaciones

Concejala denuncias irregularidades de actividades y contratos en cementerios de Bogotá. Fopto vía: Contraloría de Bogotá

Desde su cuenta de Twitter la vocera del Partido Verde, Lucia Bastidas, denunció las irregularidades de los procesos contractuales que presta de la dependencia del distrito, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en cuanto a las actividades crematorias.

Tras una visita realizada por la Contraloría de Bogotá a los cementerios de la capital, se pudo evidenciar que en algunos de ellos fue cortado el servicio de suministro de gas, lo que imposibilita la cremación de los cadáveres.

“Lo advertí, cortaron el gas para los hornos, el año pasado no le pagaron a tiempo a los sepultureros, ni a la vigilancia”, agregó Bastidas.

Ante esta afectación, la Contraloría de Bogotá, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que el cementerio de Chapinero actualmente no cuenta con servicio de gas para realizar las actividades crematorias. Además, agregó que se está realizando un seguimiento del contrato de concesión para la operación de los cuatro cementerios públicos de la ciudad, con un valor de 41.000 millones de pesos.

La concejala del partido verde añadió su preocupación sobre la interventoría que se realizó por parte del Consorcio San Marcos al cementerio del Sur en la semana del 5 al 9 de septiembre, donde se lograron evidenciar fallos en el cumplimiento del objeto contractual por parte de Jardines de Paz y Luz S.A.S.

Bastidas agregó que en estas visitas se pudo demostrar que varias de las actividades no se están cumpliendo a cabalidad, entre estas: la limpieza de los pabellones, recolección de los residuos, puntos de aseo y fumigaciones.

Ante estas declaraciones, la UAESP se pronunció respondiéndole a la concejala que dentro de los deberes de la unidad está el velar por la correcta prestación de los servicios, y ante eso, han abierto procesos para realizar audiencias para determinar si hay o no incumplimiento por parte del operador de cementerios.

“Hemos respetado el debido proceso tal como lo indica la normativa. Lo que sea sustentable y demostrable dará lugar a sanción y/o multa, como también a las medidas necesarias para garantizar SIEMPRE la prestación de los servicios funerarios públicos para los bogotanos”, agregó la UAESP.

La vocera del Partido Verde enfatizó igual en otros puntos, agregando que en agosto de 2022, la interventora del Consorcio San Marcos alertó de una deuda de más de $75 millones por parte de Jardines de Paz y Luz con el Grupo Vanti en su servicio de GAS, el cual no tuvo ningún tipo de acción.

La vocera del partido verde alertó a través de su cuenta de Twitter las irregularidades que se están presentando en los cementerios de la ciudad. Foto vía: Lucia Bastidas

“La interventora San Marcos 2021 informa presuntos incumplimientos por retiros a cuentas temporales por $107 y $268 Millones de la SAS Jardines de Paz y Luz, cuál es la razón de estos retiros, a que cuentas se hizo este retiro, resaltó Bastidas.

Bastidas sumó que las irregularidades no terminan ahí. La concejala adicionó que no se están cumpliendo los tiempos, ni las legalidades del contrato de concesión de Paz y Luz S.A.S., en la cual se mezclan labores, no se realizan pagos oportunos, entre otras.

“La concesión encargada Jardines de Paz y Luz S.A.S de los cementerios del distrito no cuenta con el personal operario suficiente, solo personas para todas las labores cementerio SUR”, agregó la concejala.

¿Qué dijo la Contraloría sobre este caso?

En las últimas horas de hoy 30 de noviembre de 2022, la Contraloría de Bogotá dio a conocer las visitas administrativas que llevaron a cabo en los cuatro cementerios públicos de la ciudad con el objetivo de constatar el cumplimiento a cabalidad de un contrato de concesión vigente desde 2021 y una visita fiscal a la UAESP para examinar los procesos contractuales en esa dependencia del distrito.

“Las acciones, que hacen parte del objetivo misional de la entidad de control, buscan proteger los recursos públicos de la ciudad y garantizar la prestación eficiente de los servicios funerarios, que son considerados como un servicio público”, agregó la Contraloría.

Además, la entidad agregó que la Subdirección de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Contraloría realizó hoy un recorrido por los cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín, en el que entabló conversaciones con usuarios y representantes de la UAESP e indagó sobre las formas como se están prestando estos servicios.

La Contraloría ha realizado varías visitas a los cementerios de Bogotá donde se han venido evidenciando irregularidades en el servicio y contractual. Foto vía: Contraloría de Bogotá

Por su parte, el subdirector de Agua y Saneamiento Básico de la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría, Gonzalo Sierra Vergara. resaltó que en su ‘Plan de Auditorias 2022′ se tiene como previsto inicial la verificación de todo aquello que esté relacionado con el contrato de concesión 415 de 2021, por 41.000 millones de pesos.

Cabe resaltar que según lo señalado por el subdirector, este contrato fue realizado entre el distrito y una firma particular para la prestación de los servicios de destino final y atención funeraria, incluyendo administración, operación, mantenimiento, explotación y conservación de los cementerios distritales durante cinco años.

Según lo informado por la Contraloría, la visita fiscal a ese contrato se dio el pasado viernes 25 de noviembre y se extenderá durante un mes, tiempo en el cual se deberán entregar conclusiones sobre el incumplimiento de lo establecido, el manejo de los recursos, la situación con la prestación de los servicios y el impacto de ese costo de servicios que se está generando en los ciudadanos.

Finalmente, la Contraloría de Bogotá realizará, a partir del 1 de febrero, una auditoría de regularidad a todos los procesos contractuales de la UAESP, entidad que maneja un presupuesto anual cercano a los 495.000 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: