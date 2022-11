Shakira no estaría dispuesta a cruzarse con Gerard Piqué en Miami

Shakira ya alista todo para irse a vivir con sus hijos a Miami, la primera cláusula contra Piqué estaría lista

Desde hace algunas semanas se conoció oficialmente que Shakira y Gerard Piqué habían llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Así las cosas, los niños pasarían las fiestas de diciembre en casa con su padre y sus abuelos paternos, para que llegado 2023 tomen rumbo a Miami a su nueva casa.

Según la revista española Lecturas, la artista habría llegado a los Estados Unidos acompañada por sus hijos para que estos conocieran la nueva casa en la que pasarían tiempo completo con su madre, además, de las instalaciones del colegio en el que estudiarán.

Esta visita a territorio estadounidense se da tiempo después de que presuntamente la colombiana arremetiera en contra de la Hacienda española, a la que acusó de haberla “utilizado” para generar toda una campaña mediática en medio de su separación con el astro del fútbol español que anunció su retiro semanas atrás.

Pero todo esto viene acompañado de un nuevo rumor, en el que el medio de comunicación Informalia aseguró que en el proceso de divorcio y la custodia de los hijos de la expareja existe una cláusula que le impediría a Gerard Piqué abandonar Barcelona e irse a vivir a Miami. Además, manifiesta que por petición de la barranquillera, él tendrá que cumplir con los 10 días que se le ajustaron para cumplir con la visita a sus dos hijos.

Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La cantante colombiana fue vista de la mano de sus hijos Sasha y Milan Piqué mientras caminaban por el aeropuerto, en uno de los viajes previos a la separación.

Y es que la artista no ha confirmado todavía esta información y mucho menos ha sido desmentida por el excentral blaugrana, esto debido a que la información del proceso todavía no se encuentra disponible para el acceso al público, sumándole que la expareja habría llegado a un acuerdo de total confidencialidad por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, el medio español mencionado indicó que una fuente cercana al exzaguero culé desmintió que Gerard Piqué estuviera buscando trabajo en Miami, con el propósito de estar cerca a sus hijos: “Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barsa, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones”.

Shakira se estaría dando una nueva oportunidad en el amor

Foto de Instagram (@shakira_p3)

Antes de tomar rumbo a Miami con sus hijos para que reconocieran el lugar en el que vivirían desde el primer día de 2023, la artista fue vista en las playas de Barcelona disfrutando de una de sus mayores pasiones: el surf. Pero esto no fue lo que llamó la atención de los internautas, sino el joven instructor que la acompañaba y con quien afirmaron, estuvo bastante cariñosa.

Las imágenes fueron difundidas por Jordi Martin, el paparazzi detrás de la información que circula en diferentes medios de comunicación sobre los movimientos que da la colombiana. Según el español, la cantante estaba en una actitud bastante cómplice con el joven.

“Muy feliz por la primicia mundial que pude hacer para ‘El gordo y la flaca’. Las imágenes de Shakira con el instructor de surf durante su escapada secreta que darán la vuelta al mundo”, escribió el paparazzi en su cuenta de Twitter.

A continuación, las imágenes de Shakira disfrutando de las olas en compañía de su instructor de surf:

Según Jordi Martin, Shakira estaría saliendo con un joven instructor de surf con quien fue captada en Barcelona. Captura de pantalla Twitter @jmpaparazzo

