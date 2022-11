Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Ariel Ávila denunciaron presiones del registrador Alexánder Vega: “La democracia está primero”

Foto tomada de captura de pantalla

La reforma al código electoral, que es promovida por el Gobierno nacional y la Registraduría, sigue causando polémica en el Congreso, pues según sus opositores busca ser “metida a las malas” sin que haya tiempo suficiente para analizarla adecuadamente. Justamente, el 29 de noviembre, el primer debate sobre el proyecto de ley en la Comisión Primera del Senado tuvo que ser aplazado porque varios congresistas rompieron el quorum al no asistir.

Tres de estos congresistas, y que se oponen férreamente a la iniciativa, son Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Jonathan Ferney Pulido Hernández, mejor conocido como ‘Jota Pe Hernández’, quienes a través de un video publicado en Twitter denunciaron presiones del registrador nacional, Alexander Vega.

Denunció presiones del registrador nacional para que se discuta la reforma al Código Electoral en el Congreso.

“Queremos informar a la opinión pública sobre el Código Electoral. Estamos listos a trabajar sin presiones, con cuidado; este es un código de 377 disposiciones, tiene cosas buenas, regulares y malas. Lo que estamos haciendo es garantizándole a los colombianos un estudio juicioso, no vamos a permitir que esto se convierta simplemente en un ‘pupitrazo’. Por eso le hacemos un llamado al presidente de la Comisión Primera, a los grupos interesados en sacar adelante este proceso, para que hagamos un cronograma razonable, con plenas garantías para nosotros y no la discusión apresurada que se ha querido venir impulsando”, dijo el senador Humberto de la Calle en el video mencionado.

Por su parte, Jota Pe Hernández aseguró que “esta reforma al Código Electoral tiene puntos polémicos, puntos peligrosos, que nosotros no pensamos discutir a la ligera, ni con velocidad, con apresuramiento. No nos vamos a dejar presionar porque tenemos claro que lo más importante para nosotros es que esta reforma al Código Electoral traiga beneficios a la democracia colombiana y no que la cura salga peor que la enfermedad. Por esa razón nosotros no vamos a caer en ese apretamiento de que tenemos que discutirlo ya, porque sabemos que aquí hay cientos de artículos polémicos que tenemos que revisar y corregir con calma”.

Ariel Ávila complementó diciendo: “La ponencia del Código Electoral dice que no cobijará las elecciones de 2023, por ende, no hay afán. El cronograma que nosotros proponemos es arrancar la discusión pausada, tranquila y juiciosa en marzo del otro año. Y hoy hay proyectos delicadísimos, como la primera infancia del sistema general de participación, para que se les transfiera recursos a los municipios más pobres, y esto está causando es un bloqueo. Por eso le pedimos a todos los senadores, senadoras, al presidente de la Comisión y a los grupos interesados que dejemos esto para marzo y que adelantemos todo lo otro que está en la agenda”.

Aquí puede ver el video:

Los tres congresistas aseguraron que no se dejarán presionar en el debate sobre la reforma al Código Electoral

Cabe recordar que recientemente, después de la polémica que despertó la reforma al código electoral —incluso entre integrantes de la bancada de gobierno—, más el mensaje de urgencia que se le había adjuntado, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció que se retiró dicho mensaje este jueves 24 de noviembre.

El mensaje de urgencia se había radicado el pasado 10 de noviembre y se retiró apenas 14 días después, “teniendo en cuenta la solicitud de varias agrupaciones políticas sobre la necesidad de generar más debate en cada una de las etapas del trámite legislativo de este proyecto de ley, y que para el Gobierno nacional resulta importante generar mayores consensos para obtener un nuevo código electoral que modernice nuestras actuales normas electorales”.

La solicitud de retiro fue enviada en una carta a los presidentes del Senado, Roy Barreras; la Cámara de Representantes, David Racero, y de las Comisiones Primeras de las dos corporaciones legislativas.

SEGUIR LEYENDO: