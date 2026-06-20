Autoridades ecuatorianas interceptaron un semisumergible capturando a cuatro personas: había dos colombianos

La cifra oficial se suma a una cadena de acciones en alta mar, con incautaciones de cargamentos en lanchas rápidas y otras embarcaciones, en operativos coordinados también con Estados Unidos - crédito EFE

Las Fuerzas Armadas de Ecuador interceptaron el viernes 19 de junio un semisumergible a 259 kilómetros de la costa continental, detuvieron a cuatro personas —dos colombianos y dos ecuatorianos— e incautaron una embarcación que, según el Ministerio de Defensa, de ese país, era usada para transportar droga y para la tenencia ilegal de combustible, en un corredor marítimo que se ha vuelto clave para el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica.

Hasta el momento el Gobierno ecuatoriano no ha revelado la identidad de las cuatro personas capturadas.

“Durante la intervención se aprehendieron dos ciudadanos ecuatorianos y dos ciudadanos colombianos, quienes fueron trasladados a la Base Naval Guayaquil, junto con la embarcación y los indicios recabados para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. En todo momento se garantizó la preservación de las evidencias, el cumplimiento de la cadena de custodia, el debido proceso y el estricto respeto de los derechos humanos de los aprehendidos”, dice el comunicado emitido por la armada del vecino país.

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Así mismo, hasta finales de mayo de 2026, en el país se habían decomisado más de 70 toneladas de droga, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Entre los detenidos en el operativo de Ecuador hay dos colombianos y dos ecuatorianos trasladados al territorio nacional - crédito @armada_ecuador/X

Ese volumen se suma a una serie de operativos marítimos en los que las fuerzas de seguridad han incautado varias toneladas de cocaína en lanchas rápidas y otras embarcaciones, en coordinación con países como Estados Unidos.

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La operación ocurrió a 140 millas náuticas de la costa, equivalente a 259 kilómetros, y terminó con la captura de los cuatro ocupantes que estaban dentro del artefacto. Según el Ministerio de Defensa, los detenidos ya estaban siendo trasladados al territorio nacional.

En su comunicación oficial, la cartera de Estado definió la incautación como “una nueva acción contra las economías criminales transnacionales”.

El operativo permitió además decomisar la nave, que las autoridades vinculan no solo al presunto transporte de droga, sino también al almacenamiento ilegal de combustible.

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El Ministerio de Defensa de Ecuador vinculó el semisumergible al transporte de droga y a la tenencia ilegal de combustible - crédito @armada_ecuador/X

En una publicación a través de la cuenta en X de la Armada del Ecuador se confirmó dicha información: “Casi medio millón de dólares sería lo valorado, concerniente a la incautación de dicho semisumergible, afectando directamente a la economía criminal”.

La interceptación se produjo una semana después del hallazgo de 32 bultos de droga abandonados en aguas jurisdiccionales ecuatorianas.

En ese procedimiento participaron la Armada de Ecuador y organismos de inteligencia de la Policía Nacional, y las primeras investigaciones apuntaron a que la carga fue arrojada al mar para evadir los controles oficiales.

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El caso vuelve a exponer la presión que enfrentan las fronteras entre Ecuador, Colombia y Perú, estos últimos señalados como los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con puertos en su costa como los de Guayaquil, el país se consolidó en los últimos años como un paso importante para los envíos de esa droga.

La cartera de Estado calificó el procedimiento como un golpe a las economías criminales transnacionales y precisó que los cuatro ocupantes capturados ya eran trasladados al territorio nacional tras el operativo - crédito @armada_ecuador/X

A esa condición geográfica se suma una economía dolarizada, un elemento que se ubica dentro de las condiciones que favorecieron ese papel en la cadena del narcotráfico. La droga que cruza por territorio ecuatoriano se dirige mayormente a mercados de Europa y Norteamérica.

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Así mismo, las autoridades ecuatorianas agregaron: “Navegaban a bordo de una embarcación de bajo perfil (semisumergible), aproximadamente a 140 millas náuticas de la costa continental, que presuntamente era utilizada para el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la tenencia ilegal de combustible. La embarcación y sus tripulantes están siendo trasladados a territorio nacional”.

Según la información difundida por la autoridad ecuatoriana y citada por EFE, el procedimiento se desarrolló frente a las costas del país y forma parte de la intensificación de las operaciones en el mar.

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En ese frente, las fuerzas de seguridad vienen concentrando parte de sus esfuerzos ante el uso de lanchas rápidas, semisumergibles y otras embarcaciones para mover cargamentos ilícitos.