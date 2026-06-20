Colombia

Cayó uno de los hombres más buscados en el Meta que estaba al servicio del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc

Alias Vivi Puñaleto habría integrado las redes de apoyo al terrorismo de la estructura Jhon Linares, con influencia en La Macarena y San José del Guaviare. Sobre él recaía una orden de captura por delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

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Alias Vivi Puñaleto, uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y quien presuntamente habría tenido participación de la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo en zona rural de San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional
Alias Vivi Puñaleto, uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y quien presuntamente habría tenido participación de la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo en zona rural de San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional

La reciente captura de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, anunciada por la Fuerza de Tarea Omega, marca un avance en los operativos orientados a desarticular estructuras ilegales en el suroriente colombiano.

Entre los detenidos figura el hombre conocido como alias Vivi Puñaleto, buscado por varias autoridades y señalado como pieza clave en acciones delictivas recientes en la región.

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La operación se desarrolló en la vereda San Antonio Alto, jurisdicción de Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare. Un despliegue conjunto del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1 del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dijín de la Policía Nacional permitió la aprehensión de los sospechosos, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Fuerza de Tarea Omega captura a presuntos integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño - crédito Ejército Nacional

Captura de alias Vivi Puñaleto y su implicación en hechos recientes

Según información de inteligencia militar, alias Vivi Puñaleto habría integrado las redes de apoyo al terrorismo de la estructura Jhon Linares, con influencia en La Macarena y San José del Guaviare. Sobre él recaía una orden de captura por delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

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Las autoridades lo vinculan con el ataque ocurrido el 13 de mayo en una zona rural de San José del Guaviare, donde cuatro soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 perdieron la vida durante labores de seguridad en las elecciones presidenciales. El hecho generó conmoción en el país y aceleró la búsqueda de los responsables.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional
En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional

Fuentes militares atribuyen a alias Vivi Puñaleto la participación en la instalación de artefactos explosivos improvisados y la preparación de zonas para ataques en áreas rurales de Meta y Guaviare. Estas acciones han sido motivo de preocupación para las comunidades y han incrementado la presión operativa de las fuerzas del Estado.

Durante el procedimiento se decomisó una pistola calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y cartuchos, elementos que serán analizados como parte de la investigación. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la realización de los actos urgentes y el avance de los procesos judiciales.

La Fuerza de Tarea Omega reiteró su compromiso de continuar con las operaciones militares en el suroriente del país, focalizando sus esfuerzos en neutralizar las capacidades de los grupos armados residuales. El objetivo es salvaguardar la seguridad de la población civil y mantener la estabilidad territorial.

Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la realización de los actos urgentes y el avance de los procesos judiciales - crédito Ejército Nacional
Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la realización de los actos urgentes y el avance de los procesos judiciales - crédito Ejército Nacional

La ofensiva seguirá en marcha para evitar nuevos atentados y para debilitar la presencia de estructuras armadas ilegales en regiones donde la seguridad se ve amenazada por su accionar.

Las operaciones conjuntas entre fuerzas militares y policiales no solo buscan capturar a individuos vinculados a hechos violentos, sino también limitar la capacidad de acción de organizaciones ilegales responsables de incidentes que afectan tanto a la fuerza pública como a la población civil. La incautación de armamento y la puesta a disposición de los capturados ante la Fiscalía demuestran la intención de avanzar en procesos judiciales que permitan establecer responsabilidades y evitar nuevos hechos de violencia.

Por su parte, la Fuerza de Tarea Omega enfatizó que el despliegue de operaciones militares continuará en las regiones más vulnerables, con el propósito de garantizar la seguridad, preservar la vida de los habitantes y restablecer la confianza en las instituciones.

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