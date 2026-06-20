Él es Abelardo de la Espriella, el candidato que busca evitar otro gobierno de izquierda en Colombia

Abelardo de Espriella busca obtener más de 10 millones de votos para volverse presidente de Colombia - crédito Europa Press/Reuters

Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años y fundador del movimiento político Defensores de la Patria, pasó en pocos meses de figura mediática controvertida a candidato presidencial más votado en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Un salto que lo dejó en el segundo balotaje frente a Iván Cepeda y convirtió su promesa de imponer autoridad en el eje de la disputa por la sucesión del presidente Gustavo Petro.

El abogado graduado de la Universidad Sergio Arboleda y fundador del bufete De La Espriella Lawyers ganó notoriedad a nivel público por haber representado a políticos, artistas y militares en casos de difamación, extorsión y procesos penales. Su trayectoria incluye la defensa de figuras polémicas como Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro y exministro de Industrias de Venezuela, y David Murcia Guzmán, condenado por crear DMG, un esquema masivo de captación de dinero.

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También representó a víctimas emblemáticas de violencia de género, en causas que impulsaron leyes relevantes en Colombia. Esa combinación de casos alimentó una imagen pública en la que conviven posiciones radicales y una práctica profesional diversa.

Su ascenso se consolidó después de que las encuestas lo ubicaran de manera sostenida en el segundo lugar detrás de Cepeda. Ese crecimiento, que comenzó a finales de 2025 con el lanzamiento de su aspiración presidencial, terminó por convertirlo en el principal referente del voto antipetrista pese a no venir de un partido tradicional.

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El abogado que pasó de los estrados a la política se perfila, junto con su llave económica, como ganador de los comicios del 21 de junio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella se presenta como el rostro de una derecha radical en renovación, con una campaña apoyada en la polarización, el espectáculo y una identidad de outsider. Su apuesta es ofrecerse como el extremo opuesto al candidato de la izquierda oficialista, con un discurso dirigido al electorado conservador y a los votantes enfurecidos con el Gobierno actual.

En múltiples ocasiones el candidato, oriundo de Montería, Córdoba, expresó estar abierto a sumar apoyos de todos los sectores políticos, excepto del petrismo. Según explicó, su decisión de entrar en política surgió por “la alerta que significó el fraude electoral en Venezuela el 29 de julio de 2024” y por el riesgo de que se consolide “un gobierno que amenace nuestras libertades fundamentales o intente perpetuarse en el poder”.

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El también empresario expresó su simpatía por dirigentes de derecha de la región, incluido Donald Trump, y es comparado por medios con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En efecto, elogia el sistema carcelario del presidente salvadoreño y sostiene que en un eventual gobierno suyo impulsaría megacárceles de alta seguridad.

Su discurso busca recoger parte del legado del líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. De la Espriella propone una política de mano dura contra el crimen y la corrupción y aspira a encarnar una nueva derecha colombiana, con la pretensión de liderar el posturibismo.

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En materia de seguridad, su eje central de campaña, plantea reactivar las fumigaciones y la aspersión aérea contra cultivos ilícitos, usar el poder aéreo y las fuerzas armadas contra grupos criminales, renovar alianzas militares con Estados Unidos e Israel, prohibir la importación de insumos para producir fentanilo y crear un bloque de búsqueda especializado para capturar jefes de bandas de extorsión.

En sus intervenciones mediáticas y en redes sociales propone la pena de muerte para asesinos de niños, se manifesta contra el aborto y se define como defensor de la “familia tradicional” de padre y madre, aunque dice respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre derechos.

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De la Espriella plantea en economía reducir la carga impositiva general, eliminar el impuesto del 4X1000 y achicar el tamaño del Estado para “sanear” las finanzas públicas. A diferencia de Petro e Iván Cepeda, sostiene que firmará nuevos contratos de explotación petrolera.

También ha dicho que se opone a mantener relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez hasta que haya elecciones democráticas.

José Manuel Restrepo, mano derecha y cerebro económico de Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque - crédito @jrestrp/X

El economista José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales de 2026, una decisión que lo devolvió al centro del debate político nacional y que incorpora a la campaña un perfil técnico asociado con el manejo de la economía, la empresa y la educación superior.

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La novedad generó sorpresa en algunos sectores políticos porque Restrepo había sostenido hasta ahora una trayectoria más cercana a la academia y a la gestión pública que a la competencia electoral partidista. Su incorporación, de acuerdo con la información publicada en sus redes sociales y en el portal web de la campaña, busca añadir experiencia a la candidatura del abogado.

Restrepo es economista de la Universidad del Rosario y cursó estudios de posgrado en el Reino Unido. Ese recorrido académico antecedió una carrera en instituciones de educación superior del país, donde ocupó las rectorías del Colegio de Estudios Superiores de Administracion (CESA), la Universidad del Rosario y la Universidad EIA (anteriormente Escuela de Ingeniería de Antioquia).

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo buscarán reducir el gasto público del Estado si legan a la Casa de Nariño - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País

La etapa de mayor visibilidad nacional de Restrepo comenzó durante el gobierno de Iván Duque. Entre 2018 y 2021 fue ministro de Comercio, Industria y Turismo, en un período atravesado por los efectos económicos de la pandemia por Covid-19 en 2022.

Después, el académico pasó al Ministerio de Hacienda en una de las coyunturas fiscales más complejas para Colombia. Su llegada se produjo tras el estallido social en 2021 y la caída de la reforma tributaria impulsada por Alberto Carrasquilla.

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Desde entonces, el exministro se consolidó como una de las voces más activas en asuntos económicos y fiscales. En distintos escenarios cuestionó decisiones del Gobierno Petro relacionadas con Ecopetrol, el manejo de las finanzas públicas y la incertidumbre económica que, según su posición, afecta la inversión y la generación de empleo.

La respuesta a por qué dio el paso hacia una campaña electoral está en la explicación que él mismo ofreció al asumir el reto: aceptó acompañar a De la Espriella con el objetivo de construir consensos y aportar experiencia en un escenario político polarizado.