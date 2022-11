Naufragó una embarcación en la represa del Prado, Tolima: hay tres personas desaparecidas

Foto: Colprensa

Una embarcación privada que transportaba a ocho personas en la represa del Prado, Tolima, donde funciona una hidroeléctrica de la compañía Celsia, naufragó, al parecer, por fallas mecánicas en la noche del sábado 26 de noviembre. Según reportaron las autoridades, cinco tripulantes lograron mantenerse a flote y ya fueron rescatados, mientras que los tres restantes están desaparecidos.

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, indicó que la embarcación se hundió en el punto conocido entre los habitantes de la región como la Isla del Sol. “Durante la noche estuvimos realizando la búsqueda entre lancheros y organismos de socorro, no se encontró ningún rastro, esperamos continuar la operación de búsqueda con articulación de gestión del riesgo del municipio”, dijo el mayor.

Se presume que los tripulantes eran trabajadores de la zona y no se sabe si portaban chalecos salvavidas o no al momento del hundimiento, como se recomienda. “No sabemos en qué momento suceda un accidente y las personas que no saben nadar quedan en riesgo de perder la vida, se deben exigir estos elementos”, dijo el mayor.

Las personas que están desaparecidas son Alexander Vanegas Tovar, de 21 años; Fabio Silva, de 40 años, y Luz Angel Martínez, de 45 años. “Se presume que se hayan ahogado por inmersión, de todas maneras, continuamos con la búsqueda, de acuerdo a la información preliminar eran trabajadores de la zona los que se movilizaban en esta embarcación”, señaló Vélez.

Tonelada de tiburones mutilados es decomisada en Bahía Solano

Este viernes 25 de noviembre, la Armada de Colombia informó que interceptó un cargamento de 904 kilogramos de tiburón en una embarcación pesquera que cruzaba el mar Pacífico, a la altura del municipio de Bahía Solano, en Chocó. La tripulación fue puesta a disposición de las autoridades y podría enfrentar cargos por caza de especie protegida.

Unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano inspeccionaron un barco de nombre ‘Los Pescadores’, de bandera colombiana, con una tripulación de ocho personas y que había zarpado desde Buenaventura (Valle del Cauca) para pescar en ese punto. Al verificar los cuartos fríos de la embarcación, los marinos notaron que había ejemplares de una especie parecida al tiburón. Entonces, decidieron escoltar la motonave pesquera hacia el muelle para hacer una revisión detallada.

Una vez en el muelle, se solicitó el acompañamiento de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) para identificar el contenido del cuarto frío. Los expertos determinaron que allí había un saco con 89 aletas y 114 ejemplares de tiburón. El peso total del cargamento hallado era de 904 kilogramos, prácticamente una tonelada. Los ocho tripulantes fueron capturados.

El tiburón es una especie protegida según el Decreto 281 de 2021, en el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras de Colombia. Estas especies son indispensables para el ecosistema marino del Pacífico. Por ello, su pesca y comercialización está prohibida a escala industrial y artesanal. En medio de sus operativos, la Armada ha incautado más de 7,4 toneladas de recursos pesqueros extraídos ilegalmente del océano Pacífico.

“Quien se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses”, se lee en el 328 del Código Penal colombiano.

