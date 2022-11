Denuncian abuso de autoridad de la Policía: un uniformado golpeó a un ciudadano en la cara durante un operativo en Ibagué

Abuso de autoridades en Ibagué. Foto: Captura de video

Durante el pasado fin de semana, la Policía Metropolitana de Ibagué abrió investigación disciplinaria contra integrantes de la institución por presunto abuso de autoridad en un operativo realizado en el centro de la ciudad.

El hecho quedó registrado en un video que circula en las redes sociales, se habría presentado en inmediaciones de algunos bares en la capital del Tolima, donde se observan a seis uniformados en medio de un procedimiento en contra de dos hombres que se encontraban en la esquina entre la calle 13 con carrera 4; uno de los patrulleros golpéo fuertemente en la cara a varios ciudadanos.

Ninguno de sus compañeros se opuso a la situación, mientras las víctimas solo se protegieron para no resulatar más lesionados. Lo anterior se trata de un procedimiento irregular por parte de las autoridades.

De acuerdo con el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la institución no tolera este tipo de procedimientos que se aparten de la ley, por lo que se iniciará una investigación respetando el debido proceso.

“Se ordenó la apertura inmediata de una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias en las que se presentó este hecho, la Policía Nacional contempla dentro de su proceso de transformación integral y política de transparencia el respeto por los derechos humanos”, expresó Oviedo.

Además, el comandante de la Polícia agregó que: “La institución es respetuosa del debido proceso y bajo ninguna circunstancia tolera procedimientos que se aparten del cumplimiento de la ley y los reglamentos internos”.

Vía Facebook: Sebastián Rengifo

En la Universidad de Ibagué murió un estudiante, al parecer, de forma natural. De acuerdo con la información preliminar, la joven de 18 años, llamada Lizeth Lucía Pulido Bravo falleció tras sufrir, al parecer, un episodio grave de salud, de acuerdo con algunos medio, le habría dado un ataque de epilepsia.

“Al interior de la Universidad de Ibagué encuentran sin vida el cuerpo de una joven de 18 años, estudiante de derecho”, informó el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante Policía Metropolitana de Ibagué a Blu Radio.

De acuerdo con el relato del coronel, la joven se encontraba compartiendo con sus compañeros de universidad, cuando en un momento decidió ir al baño, pero pasado un tiempo no aparecía. Se cree que Lizeth no pudo pedir ayuda debido a que dejó sus pertenencias con sus compañeros, incluyendo el celular, por lo que no tenía forma de comunicarse con algún para pedir ayuda.

“Según lo manifestado por sus compañeros, no la veían desde la 17:30 horas, por lo cual deciden buscarla, al ingresar a uno de los baños, se percatan que uno de los sanitarios estaba cerrado y no respondían a los llamados, al asomarse por la parte de encima observan que la joven se encontraba inconsciente”, anotó el uniformado.

Sin embargo, los amigos de Lizeth Lucía Pulido Bravo, no pudieron estabilizarla y pidieron ayuda a las autoridades correspondientes e intentaron trasladarla a la enfermería, pero cuando llegó la ayuda, el personal de la salud señaló que la estudiante derecho ya no tenía signos vitales.

