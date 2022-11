Los niños podrían pedir cambio de género en sus documentos a partir de los 5 años: el presidente del Senado aseguró que el polémico artículo será retirado

Congreso de la República de Colombia. REUTERS/Luisa González

Una gran polémica se ha generado debido artículo del código electoral en el que se establece que niños desde los cinco años de edad podrían modificar su sexo. El artículo del cuál hasta ahora se desconoce sus autores ha generado gran molestia en diversos sectores que lo han señalado como ‘un descarado mico’.

Sobre el escandalo se pronunció el presidente del Congreso Roy Barreras, quien aseguró que será retirado el polémico articulo: “No tiene ninguna viabilidad, riñe con toda lógica. Esto parece verdaderamente delirante, hasta donde conozco. El Código Electoral original, que fue aprobado por el Congreso pasado, con el voto nuestro, moderniza el sistema muy viejo que tiene 40 años. Sin embargo han aparecido, en la nueva discusión de la Cámara, una serie de artículos que no conocemos en el Senado y que no vienen en código origina”, indicó a la emisora Blu Radio señalando la necesidad de tener mayor control en los artículos, dado que ese no es de autoría del Gobierno.

El artículo 89 de la discordia indica precisamente: “Las personas interesadas en corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento podrán hacerlo mediante escritura pública. La corrección del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento podrá́ consistir en la inscripción del sexo masculino (M), femenino (F), transexual (T), o No Binario (NB) o aquellos que legal o jurisprudencialmente se llegaren a reconocer”, recayendo la polémica en el segundo parágrafo que señala: “podrá tramitarse la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los cinco años”.

El presidente del Congreso fue enfático en señalar que no hay ningún tipo de progreso para este artículo que ha denominado ‘sin viabilidad y delirante’: “no tiene ningún futuro. A ningún padre de familia se le ocurriría que a su hijito de 5 años le pregunten de qué sexo quiere ser. Una cosa es la inclusión, la diversidad, el respeto que nosotros defendemos y otra es proposiciones delirantes y exageradas como estas”.

Al respecto del cuestionado artículo reaccionó la figura de la oposición y Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien a través de sus redes sociales criticó eufóricamente el polémico punto de código electoral: “Esto hace parte de la ideología de género, que está llevando al mundo a una confusión. Respeto la diversidad sexual y debe haber todo el respecto, pero lo que no pueden decir es que para que no haya problema uno puede elegir”.

La Senadora uribista indicó en una entrevista a Blu Radio, que no ve razones por la cuales un tramite de casos particulares deba extenderse a toda la infancia en general: “Una cosa es el caso particular y otra es preguntarles a los niños cómo se definen en términos de género. Una cosa es que les pregunten a los niños y otra que se lleve a un caso particular. No tengo ningún problema en que el niño quiera cambiar de género, pero usted no puede decir que un problema de trámite de un caso haya que extenderlo a todo el mundo”.

Otra de las personas que se expresó fue el político Conservador y presidente de la Comisión Primera de la Cámara Juan Carlos Wills, quien indicó al igual que Roy Barreras, que desconoce quién fue el responsable de añadir el artículo al proyecto, pero fue enfático que por parte de él y su bancada no será apoyado.

“No sabemos de dónde viene este artículo. El Partido Conservador votará negativamente ese artículo. (...) Totalmente en desacuerdo, este es un artículo que lo que hace es daño. Uno no puede pretender que un niño o niña de cinco años puede decidir sobre este tema”.

SEGUIR LEYENDO INFORMACIÓN DE COLOMBIA