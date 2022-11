Melissa Martínez por poco queda “en la calle” durante programa en vivo

Melissa Martinez, presentadora de ESPN, sufrió un leve incidente con su vestuario en vivo.

Una de las tareas de los presentadores es mantener la expectativa durante sus participaciones fuera del país, por cuenta del trabajo que realizan en los cubrimientos deportivos del extranjero. Ese es el caso de Melissa Martínez, quien todavía sigue compartiendo a través de sus InstaStories, los diferentes momentos que vivió durante su estadía en Qatar cubriendo algunas curiosidades del territorio durante el Mundial.

A su regreso al país, la soledeña debió comenzar casi que de inmediato su programa en ESPN. Empero, Martínez sufrió un pequeño accidente con una de sus prendas de vestir que se rompió justo antes de ponerse de pie a hacer una explicación en una de las pantallas dispuestas en la transmisión. Lo que sus seguidores no esperaban, es que la presentadora regresara tan rápido al país, por lo que su presencia en el canal fue sorpresiva.

Esto ocurrió el pasado 25 de noviembre durante el programa F Show de ESPN Colombia, al que la también empresaria llegó bastante animada, y en el que aprovechó para contar algunas de sus anécdotas en Qatar e incluso, habló de los partidos que se han jugado hasta la fecha en la Cita Orbital que se lleva a cabo en el país Medio Oriente.

Es allí, cuando la invitan a hacer la intervención en vivo y en medio de las risas que le causó la situación con sus medias veladas, dijo que lo haría a pesar de que se notaría que estas estaban rotas: “Con media rota y todo, me paro…”.

Tomada de Instagram @melissamartineza

Contrario a lo que algunos pensarían, la presentadora tomó en gracia los comentarios que sus compañeros le hicieron, pero lo curioso del caso es que aunque la distancia de la cámara guardaba prudencia, ella seguía tapando la zona en la que se había roto la media.

Pero esto no fue lo único que dijo la soledeña a través de sus InstaStories, cuando hizo el anuncio oficial de su llegada al país, afirmando que tenía varias cosas que contar de su paso por la cita orbital en Qatar las cuales estaban pendientes de publicar en sus redes sociales. Pero el tema de sus medias veladas se robó la atención de nuevo y decidió mostrar más de cerca lo que había pasado, contextualizando a sus seguidores.

“Quiero contarles varias cosas que ustedes no sabían: La primera es que tengo muchas historias atrasadas. La segunda, es que ya llegué, ya llegué. No sé cómo, pero ya estoy aquí, llegué pa’l programa. Me rompí la media”, compartió la presentadora a través de sus redes sociales.

A continuación, las imágenes de Melissa Martínez durante el programa de ESPN contando lo que ocurrió con su vestuario:

La presentadora debió presentar en vivo pese a que sus medias veladas se habían roto

Melissa Martínez pidió que “la dejen en paz” con su vida sentimental

La presentadora de ESPN utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse en contra de los rumores desatados recientemente y que la señalan de tener una relación con el cantante Dekko, con quien comparte en Catar, sede del Mundial de fútbol 2022.

De acuerdo con lo expuesto por Melissa Martínez, los medios de comunicación que se han encargado de compartir estas especulaciones “están pasados”, por eso les pidió entender que atraviesa por un momento diferente al que estaba hace un tiempo, cuando tenía una relación con el futbolista Matías Mier.

“Hay momentos en que uno tiene el derecho de decir lo que siente (…) Ya están pasados, ya es momento de entender que estoy en una nueva etapa de mi vida”, aseveró.

Por último, la comunicadora atlanticense tuvo una conversación bastante particular con Dekko y aprovecharon para bromear al respecto.

“Ya dejen de inventarme novios, ya déjenme en paz”, dijo Melissa Martínez, mientras al fondo Dekko agregó entre risas: “Es que es la verdad, somos novios”. Posteriormente, la mujer respondió indicando que le pidiera el cuadre y le diera el anillo.

