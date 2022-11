David Ospina podría jugar con Cristiano Ronaldo en un futuro muy cercano

Cristiano Ronaldo podría jugar junto a David OspinaREUTERS/Carl Recine

Uno de los grande bombazos en el futbol mundial se suscitó luego de las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su situación en el Manchester United y su relación con el técnico Erik Ten Hag, esto hizo que el portugués y el club inglés pusieran un punto final a su historia de amor. El regreso del goleador a Old Trafford no fue lo que muchos esperaban y ahora la incertidumbre surge en lo que será su futuro.

Cristiano Ronaldo aseguró en el programa ‘Piers Morgan uncensored’ que, “¿intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag) , también dos o tres personas alrededor del club (de los ejecutivos del club). Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año sino el año pasado también. Me hicieron sentir como la oveja negra”.

Después de esto el equipo inglés que compite en la Premier League confirmó lo que muchos ya esperaban, “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United por mutuo acuerdo, con efecto inmediato”. Ahora las dudas surgen sobre cuál será la camiseta que se enfundará en portugués tras el Mundial de Qatar del 2022.

El guardameta colombiano fue una de las contrataciones para disputar la temporada

Pese a que tiene 37 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los jugadores más apetecidos en el mercado de fichajes. Sus números, sus récords, su gran estado físico y su mentalidad imbatible lo convierten hoy en día en uno de los futbolistas más completos. Es por eso que varios clubes han manifestado su intención de hacerse con los servicios del luso, uno de ellos desde Arabia Saudita.

Se trata del Al Nassr, equipo que de acuerdo con algunas versiones de la prensa europea, estaría dispuesto a hacer una oferta millonaria para ficharlo. El club estaría dispuesto a pagar 225 millones de euros netos al portugués por un contrato de tres años, por lo que recibiría alrededor de 75 millones por cada año.

Es importante señalar que en el equipo árabe también se encuentra el portero colombiano, David Ospina, quien tras un exitoso paso por Napoli, firmó con el club de Arabia Saudita para esta temporada y hasta el momento ha disputado ocho partidos en donde solo ha recibido tres goles en contra. Cabe resaltar que el guardameta sigue siendo una de las piezas claves en la Selección Colombia y ha hecho parte de los convocados por parte del entrenador Néstor Lorenzo en los últimos juegos amistosos.

En el Al Nassr también se encuentran otras importantes figuras del fútbol mundial como es el caso de Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien es recordado por haber sido dos veces campeón de la Copa Libertadores con River Plate; el brasileño Anderson Talisca, quien jugó en clubes como Benfica y Besiktas; el camerunés Vincent Aboubakar, quien destacó a lo largo de su paso por Porto y Besiktas.

Por ahora el portugués se encuentra disputando el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Portugal. En su primera salida ante Ghana se impuso por 3-2 con goles de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Rafael Leao. Con este tanto, ‘El Bicho’ se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco mundiales de fútbol, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La próxima salida será el 28 de noviembre ante Uruguay en el estadio Lusail y posteriormente culminarán su participación en la fase de grupos en la Copa del Mundo ante Corea del Sur el 2 de diciembre.

