María Fernanda Cabal dice que están usando a José Félix Lafaurie en el proceso con el ELN

Sin importar que su esposo José Félix Lafaurie sea negociador, María Fernanda Cabal dice que “el ELN es un grupo terrorista”. Foto: Instagram: @jf_lafaurie

La controversia de que José Félix Lafaurie haga parte del equipo negociador del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el Ejército Nacional de Libración Nacional (ELN) no paran. Este sábado, en entrevista con El Colombiano, María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegan, volvió a mostrar su inconformismo.

Ante la pregunta de por qué no respalda la participación de José Félix Lafaurie en los diálogos de paz con el ELN, la senadora del Centro Democrático señaló: “Me parece que lo están usando para validar un proceso que, le auguro, mal término. Con el ELN, que está en la escala de maldad de primero, es prácticamente imposible llegar a un buen éxito”.

Al medio de comunicación le explicó que no le ve un buen futuro a las negociaciones con el grupo insurgente: “Creo en su inminente fracaso. A lo largo de décadas distintos gobiernos han dado todo para lograr que el ELN se desmovilice y es una guerrilla mucho más compleja de lo que la gente piensa”, enfatizó una de las mayores opositoras del Gobierno de Gustavo Petro.

Precisamente, José Félix Lafaurie, en su columna semanal defendió su participación en el proceso de paz impulsado por el Gobierno nacional y habló sobre el rol de su esposa en la búsqueda de paz.

“Puede sonar incoherente que el esposo de María Fernanda Cabal, una figura de la oposición al Gobierno nacional haga parte de una negociación con el ELN. Más allá de acusaciones, me debo al país y atenderé el consejo del expresidente (Álvaro) Uribe, de que es mejor estar que no estar, pero estar asertivamente y con verdadera coherencia”, escribió el dirigente gremial.

Siguiendo con esa línea, María Fernanda Cabal explicó que en esta situación José Félix Lafaurie no representa a su familia. “Es José Félix como líder gremial que tiene un mandato y, si su gremio apoya que no invadan, que no roben, que no expropien, sino que compren tierra, eso es válido porque obliga a un Gobierno socialista a respetar la institucionalidad”, enfatizó la líder la oposición.

En su columna semanal, el máximo dirigente de Fedegán expuso sus ideas sobre el papel que puede cumplir en las conversaciones con el grupo insurgente. Así las cosas, Lafaurie indicó que no se podía negar a la invitación del jefe de Estado.

“¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral y, además, habíamos coincidido en la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones de paz?”, fue lo primero que señaló el dirigente gremial.

Hay que recordar que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó este viernes la incorporación de cuatro nuevas mujeres a la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.

El anuncio, que se dio en el marco de la conmemoración de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, señala que las nuevas integrantes de la mesa serán; Nigeria Rentería, Mabel Lara, Adelaida Jiménez y María Jimen Duzán.

