Francisco Santos aseguró que José Félix Lafaurie va a hacer de “idiota útil” en las negociaciones con el ELN

Desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro le planteó de manera sorpresiva al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que hiciera parte del equipo negociador del Gobierno nacional en las conversaciones que se adelantarán con la guerrilla del ELN.

“Le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del Gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, ELN”, le dijo el jefe de Estado al dirigente del gremio ganadero.

La propuesta fue recibida con aplausos por parte de los asistentes. Acto seguido, Petro Urrego explicó que la proposición fue hecha para que Lafaurie haga parte de “la intimidad” del proceso de paz y su complejidad. De igual manera, expuso que otro de los objetivos es que el sector ganadero pueda contribuir a las negociaciones y actuar “de primera mano” en la elaboración de los acuerdos.

Cuando finalizó el Congreso Nacional de Ganaderos en su versión 39, donde Petro le hizo la invitación al presidente de Fedegán, este respondió abiertamente que aceptaba la propuesta, con lo cual se suma un nuevo integrante a la delegación del Gobierno nacional en los diálogos que se adelantarán en Caracas. “Mi respuesta, sin que me la haya pedido, la doy ahora a los medios de comunicación (...) nadie sabía, ni yo”, confesó.

Al respecto, se refirió el exvicepresidente Francisco Santos en una entrevista para la Revista Semana, en la que dijo que Lafaurie “está haciendo el papel de idiota útil, está haciendo el papel de quien valida. El final de esto ya sabemos cuál va a ser, y el señor Lafaurie no va a tener nada que decir. No va a cambiar para nada el resultado de esta no negociación, sino preacuerdo. Es un gran idiota útil, que se deja utilizar para validar, ni siquiera una negociación, sino un acuerdo de intenciones que va a generar lo que ya dije”.

Así mismo, aseguró que “yo un poco conozco lo que es el ELN”, por haber estado presente en negociaciones de los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe con esa guerrilla.

Luego hizo una fatídica predicción de lo que, a su parecer, serán las negociaciones con el ELN de este gobierno: “va para un gran espectáculo, para un gran show, para una gran desmovilización de unos pocos líderes, pero, ciertamente, no va a ir para una paz para Colombia, como no lo es la paz con las Farc”.

“Esta paz con el ELN va a ser igualita, va a ser un show, se van a desmovilizar, estos señores van a llegar al Congreso (Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán), pero el ELN va a seguir en su negocio, que hoy es el narcotráfico, el oro ilegal, el contrabando, que está creciendo brutalmente en Venezuela, y no va a dejar ese negocio”, declaró el exvicepresidente.

Además, estableció una similitud entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, recordando que durante el gobierno de este último se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc:

“Lo que más tienen de similitud es que quieren esa victoria política, así esa victoria política a cualquier costo no deje la paz; no hay un tema institucional, y eso que Santos era mucho más institucional que Petro”. Luego agregó que “con todo y eso, una decisión del pueblo colombiano como fue la del plebiscito, se la pasó por la faja”, refiriéndose a la recordada victoria del NO al plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos en 2016.

