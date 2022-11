Gustavo Cuéllar es pretendido por el Galatasaray de Turquía

Gustavo Cuellar llegó al fútbol de Arabia Saudita en 2018 y disputó con el club el Mundial de Clubes el pasado mes de febrero, donde alcanzaron las semifinales (REUTERS/Suhaib Salem)

El mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar ha protagonizado rumores de un eventual traspaso a lo largo de las últimas temporadas. En el mercado de fichajes de invierno de 2022, el barranquillero estuvo a punto de fichar por un club de la MLS, el Real Salt Lake. Sin embargo, al final decidió renovar con el Al-Hilal, de la liga de Arabia Saudita pensando en disputar el Mundial de Clubes. En dicha instancia, el club alcanzó las semifinales donde fue eliminado por el Chelsea y luego perdería el partido por el tercer puesto con el Al-Ahly de Egipto.

Con más de un centenar de partidos en la liga de Arabia Saudita y convirtiéndose en uno de los jugadores de confianza en la Selección Colombia de Reinaldo Rueda durante las pasadas Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, Cuéllar ahora está en la mira del Galatasaray. A sus 30 años y en un buen momento deportivo en vista de sus titularidades con el club árabe, ahora uno de los equipos más importantes de Turquía (junto al Besiktas y el Fenerbahçe) quiere hacerse con los servicios deportivos del jugador que ha defendido la bandera colombiana en 24 oportunidades.

Si se concreta dicha transferencia, sería una oportunidad inmejorable para el ex-Flamengo y Junior de Barranquilla de competir en Europa, cosa que hasta ahora no ha sucedido en su carrera profesional. Podría ser un escenario idoneo para mostrarse ante el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026. Hasta ahora el jugador no fue convocado por el argentino, por lo que no es descabellado pensar que su potencial fichaje por el Galatasaray venga motivado por esa posibilidad.

Si se concreta su paso al club de Estambul, sería el séptimo colombiano en vestirse con dichos colores. Previamente pasaron por allí Faryd Mondragón, Gustavo Victoria, Jersson González, Juan Pablo Pino, Robinson ‘Rufay’ Zapata y Radamel Falcao García.

¿Cómo va Galatasaray en la liga turca?

Actualmente Galatasaray es segundo en la liga con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Solo el Fenerbahçe con 29 puntos lo supera en la tabla de posiciones. Cuellar llegaría a un plantel con nombres como Mauro Icardi, Lucas Torreira, Fernando Muslera o Juan Mata, con amplia experiencia en el fútbol europeo y que busca dejar atrás la floja temporada pasada, donde terminaron en el puesto trece en la liga y sin oportunidad de clasificar a competiciones europeas.

No sorprende entonces que Galatasaray busque hacer mejoras en su plantilla de cara a la reanudación de las competencias de clubes una vez termine el Mundial, con el fin de darle más profundidad a su nómina. Tomando en cuenta que por lo general el entrenador Okan Buruk utiliza un ‘doble 5′ con Torreira y el portugués Sergio Oliveira, la idea de ir por Cuellar es contar con más variantes en este lugar de la cancha.

Por otra parte, hay rumores de que desde el club estarían trabajando en la incorporación definitiva de Mauro Icardi, quien llegó esta temporada procedente del Paris Saint-Germain en condición de cedido. Durante la primera mitad del torneo ha resultado fundamental para el resurgimiento del equipo con 5 goles en lo corrido de la liga.

