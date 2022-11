Santiago Cruz seleccionó a cantante que no quería estar en su equipo: “No me importa nada”

Santiago Cruz escogió a Katta Kastaño a pesar de que ella no quería estar en su selección (Captura video Caracol Televisión)

En el episodio número 14 inició una nueva etapa en el concurso de canto ‘La Descarga’ llamada ‘La Selección’, en la que los mentores del programa empiezan a formar sus equipos por medio de una dinámica que genera rencillas entre ellos. En el capítulo del 24 de noviembre, Santiago Cruz peleó y ganó el talento de una concursante que no quería estar con él.

Se trata de Katta Kastaño, una concursante que impactó a los mentores en su primera presentación y todos querían que estuviera en sus equipos. La joven cantante, minutos antes de presentarse, fue cuestionada por Jessica Cediel sobre el mentor que le gustaría tener en el programa y ella manifestó que deseaba que fuera Maía quien se quedara con ella.

También le preguntó por aquel que no quería y ella, aunque nerviosa, manifstó que ese sería el cantautor ibaguereño. “Qué susto, pero yo diría que Santiago Cruz. A pesar de que los dos somos de Ibagué y eso, pero yo no estaría ahí tan cómoda”. Por su parte, Cruz manifestó que deseaba tenerla en su equipo porque “me encantó lo que vi, me encantó lo que oí y sé que le puedo sacar mucho provecho a la voz de Katta en el mundo pop”.

La competencia estaba entre Maía y Cruz, quienes más deseaban el talento de la cantante en su equipo. Kastaño interpretó ante los mentores ‘My heart will go on’ y cuando se dio el momento de escoger, efectivamente, fue Santiago Cruz quien oprimió su botón más rápido y quedó bastante emocionado por ello.

Cuando regresó al backstage la cantante bromeó con Cediel por la ironía de la situación. “Preciso yo había dicho que no con él, pero igual estoy muy motivada cantando por mis hijos y mi familia. Estoy feliz con lo que me dijo, confío en que las cosas pasan de la mejor manera. Él me dio el voto de confianza y le agradezco”, señaló la artista.

El cantante señaló que sin importar lo que sucediera, estaba feliz de tener a la mujer en su equipo (Captura video Caracol Televisión)

Así funciona la segunda etapa de ‘La Descarga’

Tal y como lo demostró el ejemplo de Carlos Calero, los mentores iniciaron el proceso de ‘La Selección’. En esta nueva etapa, los 44 participantes nuevamente se presentarán ante los cuatro mentores en el ‘tocadiscos’ por dos minutos y medio. Sin embargo, en esta oportunidad necesitan que uno de los jurados sea más rápido que los demás.

A lo largo de su presentación, en cualquier momento, sonará una campana lo que quiere decir que los mentores que quieran que el participante que está en el escenario haga parte de su equipo debe oprimir el botón, el primero que lo haga se quedra con ese talento en su equipo.

Aquí no depende de a qué entrenador quieran los concursantes, sino de la velocidad de cada uno de los mentores. Esta situación generará algunas rencillas entre Marbelle, Santiago Cruz, Gusi y Maía. Al final, cada mentor tendrá 11 pupilos, quienes pasarán a convivir juntos en el ‘campamento musical’.

Nuevo lanzamiento de Santiago Cruz

Al tiempo que el artista hace parte de ‘La Descarga’, el cantautor presentó su nueva canción llamada ‘Después de la Tormenta’, una canción inspirada en la música de artistas que él admira como Nathaniel Rateliff, Foy Vance y Marcus King.

“‘Después de la Tormenta’ está inspirada en la pandemia y lo que sentimos colectivamente, encerrarnos y no saber si podríamos volver a ver a nuestros seres queridos al salir del encierro. De aquí se extrapola el sentimiento de no saber cuándo llegará la próxima tormenta y de aprovechar para decir las cosas que se sienten a las personas queridas”, dijo el artista con respecto a esta canción escrita en su totalidad por él.

Este tema será el tercer sencillo de ‘Nueve’, el próximo álbum de estudio que saldrá en el 2023. Los dos primeros temas de lanzamiento fueron: ‘Porque yo te quise’ y ‘Casi’.

