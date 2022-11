En qué consiste el próyecto de un tren entre el Pacífico y el Atlántico que recibió el apoyo del presidente Gustavo Petro

Petro anunció que el Gobierno puede financiar el estudio para construir la línea férrea que una al Pacífico con el Atlántico y conecte la altillanura

Durante la intervención en el Congreso Nacional de la Infraestructura y que lidera la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para trabajar en conjunto el Estado colombiano y el sector privado de la infraestructura para hacer realidad la iniciativa de unir con una línea férrea el Pacífico con el Atlántico, conectando la altillanura. Para ello, propuso que el Gobierno puede financiar los estudios respectivos.

El mandatario explico que esta propuesta es rentable, a la hora de movilizar los alimentos que se produzcan en la llamada altillanura colombo-venezolana, “una región más grande y con más agua que Ucrania —despensa del mundo— y que no es bloqueable, como esa nación hoy en guerra. Por eso invito al sector privado a sumarse a la iniciativa”.

A esta declaración agregó: “¿Cuánto vale? Estoy de acuerdo; nosotros podemos hacer el estudio, financiarlo. Podríamos tener ese referente; quizás no sea en nuestro Gobierno, quizás son varios; pero aquí una iniciativa privada, que pensase en estos términos de lo que significa la alimentación en tiempos de la crisis climática en el mundo, podría perfectamente encontrar que es absolutamente rentable”.

El Presidente Gustavo Petro recordó que esta propuesta, que hizo durante la campaña, es viable, invitando al sector de carga del mundo que vea a Colombia como la alternativa para superar los enormes problemas de congestión que vive hoy el canal de Panamá.

“Ligar el Pacífico con el Atlántico para atraer a parte de la carga que se mueve en el mundo a financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no lo logra. La figura es una concesión o APP (Alianza Público-Privada) que es una derivación si se quiere; pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico hacemos un By pass al canal de Panamá, que está congestionado. Luego, hay una carga que estaría disponible para financiar ese By pass”, expuso el presidente durante el congreso.

Explicó que no se atravesaría el Amazonas, como se hizo con el modelo multimodal de hace años, sino que se conectaría a Tumaco con el oriente, pasando por el piedemonte selvático, y el valle del Patía, que es la parte más estrecha de los Andes; luego “en los Llanos orientales ya se puede ir a Puerto Carreño, y superando el problema binacional, se sale al Atlántico”, agregó.

“Si se logra esa conexión, indudablemente sería una nueva Colombia. Con cualquier posibilidad de desarrollos agrarios agroindustriales, alimenticios no solo para Colombia, sino para la humanidad”, resaltó y manifestó que esta es una idea mencionada por muchos presidentes de la región y todo el mundo ha percibido que allí hay una opción.

“Es que allí llega el agua y está entre los océanos; cómo no vamos a usar ese espacio, poco poblado, para construir una Colombia mucho más poderosa en términos de vida. No es una invitación a ver si hay petróleo debajo, es una invitación a producir alimentos y a industrializarnos”, propuso el presidente.

El Jefe de Estado recordó que un ferrocarril es más barato que una carretera, en tierra plana, y si es eléctrico, traerá mayores beneficios.

“Los invitaría, como un punto de contacto, al desarrollo de la movilidad eléctrica en Colombia, con la infraestructura que ello requiere: electrolineras, formas diferentes de troncales en las ciudades, tranvías, metros, si podemos cumplir nuestro sueño de hace décadas del metro para la ciudad de Bogotá y si no se embolata otra vez. Esto es para diálogo con ustedes ¿Lo hacemos?”, puntualizó.

