La actriz Carolina Ramírez expresó su apoyo a los diálogos del Gobierno con el ELN: “Que esa paz total sea de todos”

La actriz colombiana se mostró entusiasmada con los inicios de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN Foto: IG - @carocali

La actriz Carolina Ramírez, quien es recordada por su participación en producciones de televisión como ‘Francisco el Matemático’, ‘La hija del mariachi’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La reina del flow’, entre otros, es una de las figuras públicas que ha demostrado su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso en campaña resaltó varios de los aspectos positivos de algunas de sus propuestas. Ahora se muestra entusiasmada con el reinicio de los diálogos con el ELN.

La política de la Paz Total fue una de las grandes promesas de campaña de Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones defendió la idea de poner fin a varios conflictos armados en el país a través del diálogos. Esta iniciativa, la cual contó con el apoyo de varios miembros del Pacto Histórico, hoy en día es una realidad y el actual gobierno se trazó como prioridad reiniciar las conversaciones con el ELN, las cuáles estuvieron detenidas por más de cuatro años debido a la negativa del expresidente Iván Duque.

Finalmente el pasado lunes 21 de noviembre se reiniciaron los diálogos con el ELN en la ciudad de Caracas, Venezuela. Allí el equipo negociador del gobierno de Gustavo Petro y el grupo guerrillero se sentarán a dialogar con el objetivo de poner fin a los más de 60 años de conflicto, el cual que ha dejado miles de víctimas y un sinnúmero de afectados,

También puede leer: El presidente Petro habló sobre los combates que se presentan en el país: “Puede derivar en temas como los que suceden en el Medio Oriente”

Ramírez publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando y deseando que los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno lleguen a un buen punto. “Buen viento y buena mar a las negociaciones de paz que se avecinan. Que esa paz total sea de todos”, El comentario realizado por la actriz generó algunas opiniones divididas, ya que hubo quienes la criticaron por su postura política y otros que resaltaron el mensaje de apoyo y sus buenos deseos.

Algunos de los comentarios fueron: “Carolina. ¿Algún pronunciamiento de las masacres en Putumayo o la invasión de tierras? O simplemente repitamos “paz total” sin condenar la mentira de la paz?”, “Ya vio como fue la paz de Santos? Me quiero reír pero por respeto a las víctimas no lo hago”, “Claro que es en bien de Todos, pues para que se hubieran puesto de acuerdo, hubo mano Divina”, “¡La Paz que todos buscamos! Me uno a tu clamor”.

Esto le puede interesar: Presidente Petro se refirió a la masacre que dejó 18 muertos en Putumayo: “Se matan entre sí como si fueran desechables”

Otras reacciones positivas a los diálogos de Paz

Algunos políticos también han hecho eco de los reinicios de los diálogos de paz. El senador Iván Cepeda, quien conforma parte de la delegación del gobierno, resaltó que, “luego de cuatro años estériles, ayer se retomaron los trabajos en la mesa de diálogos de paz entre el actual gobierno y el ELN. Se construirá sobre lo construido: la agenda y los avances obtenidos entre 2014 y 2018. Renace este proceso de paz que es fundamental para Colombia”.

El congresista Humberto de la Calle señaló en su cuenta de Twitter que, “Saludo el comienzo de nuevas negociaciones con el ELN. Ojalá esta vez sean exitosas. Por el bien de Colombia”.

Y si lee esto: Francisco Santos aseguró que José Félix Lafaurie va a hacer de “idiota útil” en las negociaciones con el ELN

La también senadora, María José Pizarro, resaltó que, “oficialmente inicia un nuevo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN. Nuestro compromiso es con el futuro de Colombia y con el cambio para vivir en un país en donde podamos reconocernos en medio de las diferencias. Iniciamos con paso firme este empeño por la #PazToTal”.

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, también destacó que, “el camino de La PAZ está claro, todos los actores deben entrar al diálogo. Auguro éxitos en esta negociación!, Bien presidente Gustavo Petro”.

SEGUIR LEYENDO: