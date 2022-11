En qué consisten los planes ‘Perseo’ y ‘San Pedro Claver’, las estrategias de la Fuerza Pública para luchar contra las organizaciones criminales

Imagen de referencia. Estas son las estrategias de la Fuerza Pública para luchar contra las organizaciones criminales: Planes ‘Perseo’ y ‘San Pedro Claver’. Foto: Ejército Nacional.

El viceministro de Defensa, Alberto Lara, asistió a la sesión plenaria del Senado de la República a la que fue convocado para la continuación del debate de control político, cuyo tema central fue la seguridad.

Acompañado del director general de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria, el viceministro de Defensa reiteró que el Presidente de la República, Gustavo Petro, ha ordenado a la Fuerza Pública, actuar con “contundencia en el marco de los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario”, con estrategias que sean más efectivas.

“Ustedes citaban que el ministro de Defensa había dicho que no había estrategia hasta tanto no hubiera Plan Nacional de Desarrollo y Política Sectorial, no es cierto. Inmediatamente se posesionó me dio la orden, y por mi conducto, me senté con el Comando General y con la Dirección de la Policía a construir lo que se denomina el ‘Plan Perseo’ y el ‘Plan San Pedro Claver’’, expuso el viceministro Lara.

El viceministro de Defensa explicó que para llevar a cabo el planteamiento de la estrategia, acordada también con la Fiscalía General de la Nación, se revisó la efectividad en los años anteriores, y cómo mejorar la protección de líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, excombatientes de las extintas Farc, “por supuesto, en función de la seguridad y del respeto y los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

“Con estos Planes, estamos, como lo dijo el Presidente, ante una amenaza “multicrimen”, y se debe seguir persiguiendo objetivos de alto valor estratégico, es decir, las cabezas. Hay que afectar los subsistemas financieros y económicos de todas estas organizaciones, sin ningún distingo, que se lucran y se valen del narcotráfico; del contrabando; de la minería ilegal, y hacen control territorial y control social, a través de la extorsión”, explicó Lara.





En este sentido y en concordancia con estos planes, en el Plan Nacional de Desarrollo, y la Política de Seguridad de Defensa, Convivencia Ciudadana y Seguridad Pública, el viceministro de Defensa, informó que hay un aparte para la desarticulación de las organizaciones criminales, y manifestó que: “La estrategia más efectiva para la desarticulación de estas organizaciones criminales es la afectación de los eslabones de mayor valor de la cadera criminal, en síntesis, es afectar el dinero de las organizaciones criminales”.

Es por ello que, manteniendo las herramientas y capacidades que tienen las Fuerzas Militares y la Policía, la estrategia fundamental se trata de “un sistema integral coordinado por el Presidente de la República y de todas las agencias: la UIAF, las superintendencias, la Dirección Nacional de inteligencia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en función de la persecución de los bienes del narcotráfico”, manifestó.

Además, el viceministro informó las acciones del sector Defensa: “En lo corrido de 2022, con corte a 11 de noviembre, la Fuerza Pública ha erradicado un total de 57.039 hectáreas de cultivos ilícitos, de los cuales 10.629 hectáreas fueron erradicadas entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2022, con una productividad diaria de 195 hectáreas”.

Por último, el viceministro manifestó que el Ministerio de Defensa se encuentra construyendo la Política de Seguridad y Defensa sobre las bases fundamentalmente de lo que ha pedido el Presidente de la República: desarticular las organizaciones multicrimen que, “sin ninguna excepción, independiente de su caracterización, son las que están afectando la vida y la biodiversidad”.

SEGUIR LEYENDO: