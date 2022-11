Estas son las polémicas que llevaron a la ministra de Minas, Irene Vélez, a una moción de censura este miércoles

A Irene Vélez, ministra de Minas, le espera una tormentosa semana en el Congreso por cuenta de la oposición y algunos aliados. FOTO: Ministerio de Minas y Energía

Sin duda alguna, una de las ministras que más ha dado de qué hablar desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder es Irene Vélez, titular del Ministerio de Minas y Energías. Son varias las llamadas salidas en falso que la funcionaria ha protagonizado en los cuatro meses del actual Gobierno que ya le dejan varios líos en el Congreso.

De hecho, este miércoles 23 de noviembre, la ministra Vélez enfrentará la primera moción de censura que vive el gobierno Petro. Además, la rondan varios debates de control político que deberá asumir en las dos cámaras del legislativo por cuenta de algunas de sus decisiones y posiciones desde que dirige la cartera.

A continuación, conozca algunas de las polémicas que hoy tienen a la coequipera del jefe de Estado en el ojo del huracán. Quizá por la que más se dio a conocer la ministra fue cuando, en un discurso ante medios y otras agremiaciones, le pidió a las potencias del mundo que detuvieran el crecimiento de sus economías para que los países en vía de desarrollo, como Colombia, tuvieran chance de mejorar las suyas.

“Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, señaló Irene Vélez en septiembre, en el Congreso Nacional Minero en Cartagena.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y sus líos en el Congreso

Además, por las aún ambiguas posiciones sobre la exploración de hidrocarburos en el país, la devaluación del peso colombiano y el aumento del dólar, son algunos de los temas que más cuestionamientos le han causado desde diferentes frentes políticos como el Centro Democrático, Cambio Radical e, inclusive, de algunos partidos de Gobierno que no le han rebajado las declaraciones y decisiones a la funcionaria.

En otra ocasión, dijo que el país no firmará nuevos contratos para la exploración y explotación de gas, y que en caso de que las reservas no sean suficientes para cubrir las demandas, se importaría. “En el caso de que las reservas de gas natural llegaran a muy bajos niveles, o hasta el punto de agotarse, está la posibilidad de importar el energético del país vecino: Venezuela”, señaló Vélez hace unas semanas.

Esos pronunciamientos no solo le causaron la moción de censura, que se celebrará esta semana ante la Cámara de Representantes, sino también una denuncia en su contra por generar presunto pánico económico. La demanda en su contra fue motivada por Óscar Villamizar y Juan Espinal, representantes a la Cámara del Centro Democrático, dos de los principales motivantes de la moción de censura.

“La doctora Irene Vélez Torres durante su ministerio ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país”, dice la denuncia.

En dicho documento, los legisladores hacen una lista de todas las salidas en falso que ha tenido la ministra y argumentan que con esto ha creado dudas e incertidumbre en el futuro energético del país, teniendo en cuenta que la cartera que dirige es una de las más importantes en el país.

Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, y sus chicharrones en el legislativo. FOTO: Ministerio de Minas y Energía

De hecho, en estos momentos, la ministra de Minas se encuentra en el Congreso afrontando un debate de control político, que estaba agendado para las 10 de la mañana en la Comisión Quinta del Senado. A este la convocó uno de los congresistas oficialistas: el senador conservador Miguel Ángel Barreto.

Allí, la funcionaria del presidente Petro tendrá que explicar las labores que ella y su cartera han adelantado para regular las tarifas de energía en todo el territorio nacional, principalmente en el Atlántico y el Caribe colombiano.

Ahora, se esperará si la moción de censura en su contra prospera. En diálogo con Infobae, el ministro del Interior Alfonso Prada y los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro aseguraron que esta no prosperará porque no hay razones suficientes y, además, la oposición no cuenta con mayorías legislativas para sacar a la funcionaria de su cargo.

