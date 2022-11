Directores deportivos del Movistar Team de España no saben nada de un posible regreso de Nairo a sus filas para el 2023

Los rumores de la llegada de Nairo Quintana al Movistar se desvanecen con la aclaración del equipo de desconocer su fichaje. REUTERS/Christian Hartmann

Nairo Quintana no tendría cabida en el Movistar Team para el 2023, según se da a entender desde el propio equipo español, pues aunque el colombiano en recientes declaraciones dejó abierta la posibilidad de estar en la escuadra, desde el interior del conjunto han dicho que desconocen esta información.

Según comunicó el periodista español, Joan Prats, directivos del equipo telefónico se reunió en las últimas horas y han dicho que desconocen cualquier información sobre el posible regreso de Quintana a sus filas para el 2023: “Información: esta mañana ha habido una reunión entre los directores deportivos de Movistar Team y ninguno sabía nada de una posible llegada de Nairo Quintana al equipo, su nombre no es contemplado en la planificación del equipo para la próxima temporada”.

Esto contrasta, además, con el hecho de que el conjunto español ya cuenta con su plantilla llena para el 2023, algo que, entre otras cosas, está reglamentado por la UCI, pues los equipos de primera y segunda división pueden tener un máximo de 30 corredores para la temporada.

El rumor de la posible vinculación de Nairo con el Movistar Team se habría dado en medio de unas declaraciones del ciclista, las cuales se pudieron haber malinterpretado durante una rueda de prensa hecha durante el Gran Fondo Nairo Quintana en Antioquia el pasado fin de semana. Esto fue lo que dijo el deportista: “La verdad es que he tenido una buena relación con ellos. Tuvimos ocho años de mucho éxito y ¿por qué no [regresar]? Pero seguimos viendo las opciones”, comentó, a la vez que había enmarcado que no podía dar detalles de su vinculación a un nuevo equipo, puesto que eran políticas de la escuadra a la que llegará.

<b>Nairo Quintana espera poder estar en las grandes vueltas del 2023</b>

A pesar de las especulaciones, tergiversaciones y demás situaciones que ponen a Quintana en un equipo y otro, solo se puede confiar en las palabras del escarabajo colombiano, pues se espera que en los próximos días se conozca verdaderamente la escuadra a la que irá en 2023, esperando, además, estar en las grandes vueltas del calendario europeo como el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia.

Vale recordar que Nairo se encuentra en esta situación luego de que la UCI le notificara una sanción económica de 5000 francos suizos y la descalificación del Tour de Francia al encontrarle Tramadol en dos pruebas de sangre durante la carrera. La carta donde le informaban dicha eventualidad le llegó días antes de que iniciara la Vuelta a España con el Arkea Samsic de Francia y luego se daría su desvinculación con el equipo, probablemente al no tener el apoyo en este caso.

Como era de esperarse, el colombiano luchó por demostrar su inocencia al enviar el caso al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en donde finalmente se ratificó la decisión de la UCI. Aún con la respuesta del ente de justicia deportivo, Nairo insiste en que no hizo nada malo y que mira hacia adelante para cumplir sueños dentro del ciclismo.

