El valor de la selección Colombia es superior al de 10 de las selecciones que están disputando el Mundial

El valor de la selección Colombia es mayor al de varias selecciones que se encuentran en Qatar disputando el mundial. Imagen: FCF.

Este pasado sábado 19 de noviembre la selección Colombia disputó su último partido del 2022 ante Paraguay. Un juego que sobre el papel no tuvo mucha trascendencia debido a que los dos equipos se medirán a vísperas del inicio del Mundial de Qatar 2022, pero que definitivamente benefició al técnico Néstor Lorenzo de cara al 2023.

El juego se llevó a cabo en el Lockhart Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos y quienes esperaban culminar el 2022 con una victoria, consiguieron su cometido plantándole cara a un buen rival, pero que todavía sigue sufriendo por alzar vuelo y volver a obtener reconocimiento en Latinoamérica.

Con goles del defensor Davinson Sánchez y el delantero Radamel Falcao García, el combinado nacional se llevó la victoria por un resultado de 2-0 ante el cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto y consiguió cerrar el año con buenas sensaciones como equipo, no obstante el hecho de no haber clasificado a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sigue todavía hiriendo no solo a los aficionados, sino también a algunos jugadores.

Y es que la ausencia de la escuadra Tricolor en la cita orbital no es para menos, incluso si se habla desde la superficie de los nombres que conforman la plantilla. Según la más reciente valorización del portal especializado en estadística y mercado del fútbol, Transfermarkt, en cifras económicas la selección Colombia supera en valor a 10 de las naciones que actualmente se encuentran en Catar disputando el Mundial.

Teniendo en cuenta la última convocatoria realizada por Lorenzo, donde el Guajiro, Luis Díaz no se incluyó en la lista, debido a que todavía sigue en proceso de recuperación de su lesión de rodilla, el avalúo total de la plantilla que viajó a Estados Unidos para jugar contra los Guaranís es de 164,80 millones de euros, cifra bastante superior a la de otros equipos mundialistas.

El equipo que le sigue por debajo a Colombia es Gales con un avalúo de plantilla de 160,15 millones de euros, posteriormente le sigue Camerún con 155 millones, Japón con 154 millones, Ecuador con 146,50 millones, Túnez con 62,4 millones, Irán con 59,53 millones, Australia con 38,40 millones, Arabia Saudita con 25,2 millones, Costa Rica con 18,75 millones y Qatar con 14,90 millones.

El cuadro Ecuatoriano es el conjunto sudamericano que está justo por debajo del cafetero y si bien tienen una plantilla de menos valor, le sacaron el mejor provecho posible a los jugadores que el técnico Gustavo Alfaro tiene a su disposición y ya tienen 3 puntos en la bolsa en la competencia mundialista.

De los jugadores colombianos que más aportan a construir el precio total de la plantilla están el zaguero Davinson Sánchez con un valor de ficha de 25 millones de euros, el mediocampista Wilmar Barrios con una ficha avaluada en 20 millones de euros y el delantero Rafael Santos Borré con una ficha de 16 millones de euros.

El no haber conseguido tener presencia en el torneo más importante del mundo, teniendo uno de los equipos mejor avaluados del mercado, debe ser motivación necesaria para el cuerpo técnico de asegurarse que los mejores nombres del balompié nacional no vuelvan a perderse esa oportunidad.





