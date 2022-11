Yeferson Cossio reveló la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes: “Fue gracias a las ‘pechugas’ que me hice”

Yeferson Cossio, influenciador colombiano, señaló que además de sus propiedades, lo más costoso que ha comprado es un carro de lujo

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más famoso en redes sociales; de hecho, recientemente alcanzó los 10 millones de seguidores en Instagram. Al paisa de 28 años sus retos, bromas, polémicas, millonarias ganancias y extravagantes lujos lo hacen cada día más popular en las plataformas digitales.

Es por eso que, recientemente, en un video que realizó junto a varios de sus amigos, el joven paisa reveló el monto más alto de dinero que ha recibido en su trabajo como influencer y la compra más costosa que se ha hecho. ‘Vicora’, amigo de Cossio, creó un video en el que le preguntaba a sus amigos famosos por estas cifras y Yeferson respondió sin tapujos.

Sobre la compra más cara, Cossio señaló que la mayor cantidad de su dinero se ha ido en propiedades y bienes raíces, pero que sacando eso de la ecuación el lujo más costoso que se ha dado con su trabajo es un carro que le costó $2.200 millones de pesos.

“Lo más caro, aparte de casas y propiedades, el McLaren que me costó dos mil doscientos millones”, recordó. De hecho, este carro el influenciador lo compró hace poco tiempo, pues fue su ‘autoregalo’ por sus 28 años. En su momento, el influenciador ya había revelado esta cifra, señalando que el precio, con todo y envío e impuestos, fue de 2.156 millones de pesos.

En un video de TikTok Yeferson Cossio habló sobre sus ganancias

Por otro lado, sobre la ganancia más grande, Yeferson señaló “no tengo idea, no me he fijado”, por lo que su amigo le pidió un aproximado mensual. En ese momento, Cossio señaló que, efectivamente, recordaba que en un mes logró hacerse con 1.4 millones de dólares, esto en pesos colombianos con el precio actual de la divisa significan $7.013.099.104.

“Hubo un mes que fueron como 1.4 millones”, dijo el paisa y su amigo cuestionó asombrado, “¿de pesos?”. En medio de risas, Cossio aclaró que eran dólares y añadió “ese fue el mejor, la rompí en Facebook con una dinámica, en ese entonces hacía sorteos, eso también fue gracias a las ‘pechugas’ que me hice”.

En los comentarios, las personas aplaudieron la sinceridad de Cossio, puesto que cuando se les preguntó a los otros influenciadores, parece que mintieron en sus afirmaciones con respecto a las sumas de dinero. “Cossio es dueño de Colombia jajajaja”; “El más humilde y real fue Cossio”; “Cossio ya le da igual porque ya se enfrentó a la Dian, los otros no”.

Yeferson Cossio alimentó a 200 habitantes de calle en Medellín

Además de sus lujos y polémica, Cossio también es reconocido por su labor social. En esta ocasión, el creador de contenido decidió enfocar su esfuerzo en los habitantes de calle de la capital antioqueña. A través de sus redes sociales, Cossio mostró que en su vivienda, varias personas estaban trabajando arduamente en la cocina y una improvisada estufa de leña que armaron en la zona verde de su casa para preparar un sancocho.

En sus historias de Instagram quedó registrado el momento en el que el joven se dirige a la cocina por unas papas y luego regresa a una gran olla sobre la estufa de leña y las agrega a su preparación. “Estamos haciendo un ‘megasancocho’ masivo para 200 personas, allá está el pollo y aquí hay otra parte porque es mucho, son 200 muslos. Vamos a alimentar a 200 habitantes de calle”, explicó a sus 10 millones de seguidores.

Horas más tarde, el creador de contenido se mostró en sus redes sociales bastante conmovido por haber compartido tiempo con estas personas y ayudarlos a calmar el hambre. “Listo, 200 cenas repartidas, 200 personas no se van a acostar hoy con hambre, gracias por ayudarme a repartirlos y ahora vamos a comer nosotros porque está haciendo un hambre ni el hijue... Me siento mera chimba porque verlos ahí todos felices comiendo.

