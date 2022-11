La Selección Colombia a olvidar el Mundial ante Paraguay en el último juego de la ‘Tricolor’ en el año

La Selección Colombia se enfrentará en el último juego del año ante Paraguay. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez (archivo)

Este sábado 19 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora colombiana) La Selección Colombia disputará su último partido del 2022 ante Paraguay. Un juego que sobre el papel no tiene mucha trascendencia debido a que los dos equipos se medirán a vísperas del inicio del Mundial de Qatar 2022, pero que podría beneficiar al técnico Néstor Lorenzo de cara al 2023.

El juego se llevará a cabo en el Lockhart Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos y de esta manera la Selección Colombia culminará el año como lo empezó, con un juego amistoso en suelo norteamericano. El pasado 14 de enero el equipo, que era dirigido por Reinaldo Rueda, se midió ante Honduras en ese mismo estadio y se impuso por 2-1 con goles de Juan Fernando Quintero y Andrés Colorado.

El equipo nacional, que lleva varios días concentrado en Estados Unidos, espera culminar el 2022 con una nueva victoria, la tercera que podría acumular el técnico Néstor Lorenzo al mando del combinado patrio. Al frente estará un rival que en los últimos años no ha podido destacar y busca, a través del técnico Guillermo Barros Schelotto.

El entrenador argentino, Néstor Lorenzo, buscará su tercer triunfo al mando de la Tricolor. Foto: REUTERS/Luisa González (Archivo)

El juego entre estas dos selecciones podría traer algunos aspectos positivos para el técnico Néstor Lorenzo, quien podría aprovechar este duelo para conocer de primera mano algunos nuevos jugadores, así como probar algunos estilos de juegos que le permitan ir acoplando un equipo consolidado para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

A esto también se suma el momento anímico del equipo que, pese a que aún siente el sabor amargo de no estar participando en el Mundial de Qatar 2022, ha ido mejorando en cuestión de resultados. El técnico Néstor Lorenzo dirigirá su tercer partido con la ‘Tricolor’ y en sus dos primeras salidas salió victorioso, 4-1 ante Guatemala y dio vuelta al marcador ante México, firmando un 3-2. Ante Paraguay espera poder consolidar un nuevo triunfo.

No es un secreto que no haber clasificado al Mundial tuvo un enorme impacto en el grupo de jugadores que conforman la Selección Colombia, ya que para algunos de ellos era la primera vez que podrían participar en una Copa del Mundo y en otros casos podría haber sido la última oportunidad. No obstante, el equipo de Néstor Lorenzo se mantiene con la convicción de poder mejorar lo hecho en las pasadas Eliminatorias y sueñan con clasificar al siguiente certamen.

La última vez que las selecciones de Colombia y Paraguay se enfrentaron fue el pasado 16 de noviembre de 2021 por las Eliminatorias a Qatar 2022. Aquel partido terminó sin goles pero tuvo como gran protagonista a James Rodríguez, que regresó al equipo nacional después de un largo tiempo. Durante ese tiempo el equipo de Reinaldo Rueda pasaba por su mejor momento ya que llevaban una sequía de goles y de victorias, algo que terminó pasando factura en su clasificación al Mundial.

El delantero colombiano, Radamel Falcao García, fue uno de los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el siguiente partido. Foto: Colprensa

Posibles alineaciones:

Selección Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Frank Fabra; Eduard Atuesta, Jefferson Lerma; Rafael Santos Borré, James Rodríguez, Jhon Arias; Falcao García - DT: Néstor Lorenzo

Selección de Paraguay: Juan Espínola, Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Iván Ramírez, Bruno Valdez, Mathías Villasanti, Richard Ortiz, Lorenzo Melgarejo, Jesús Medina, Derlis González y Sebastián Ferreira. - DT: Guillermo Barros Schelotto

