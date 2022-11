Verde Oxígeno recibirá a De la Calle y a Carvalho pero “deberán acatar los lineamientos del partido”

Desde la colectividad celebran que el CNE los haya reconocido legalmente como partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Archivo Infobae Colombia.

En los últimos minutos se conoció un comunicado del Partido Verde Oxígeno en el que anuncian que acatarán la decisión proferida el 16 de noviembre por el Consejo Nacional Electoral de anular la expulsión del senador Humberto de la Calle y del representante a la Cámara Daniel Carvalho, que habían sido apartados de la colectividad por diferencias con la fundadora de la misma, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

En el comunicado, desde la colectividad celebran que el CNE los haya reconocido legalmente como partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, y anuncian que no se interpondrá ningún recurso legal ante la decisión de anular la expulsión del senador y el representante.

“La Fundadora del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, reveló que el Consejo Nacional Electoral reconoció legalmente como partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, a su colectividad. Adicionalmente, declaró que el Partido Verde Oxígeno acata integralmente la resolución de reintegro al Senador Humberto de La Calle y al Representante a la Cámara Daniel Carvalho, sobre la cual no se interpondrá ningún tipo de recurso jurídico”.

A renglón seguido, el comunicado, en cuatro puntos desglosa la posición de Betancourt ante la decisión del CNE. En un primer punto reitera que no se presentará recurso alguno ante la resolución de la autoridad electoral, para revelar, en el segundo punto, que acatará la decisión, para reiterar, en el tercer punto de la misiva, que las razones para expulsar al senador y al representante siguen intactas, por lo que les advierte que pueden incurrir en doble militancia, para, en el último punto del comunicado, avisarles que, al reintegrarse a la colectividad deben alinearse con la oposición y acatar los lineamientos del partido.

A continuación se reproducen estos puntos tal como los publicó la excandidata presidencial:

1. El PVO no a presentar ningún recurso frente a la decisión emanada del CNE. Lo anterior en razón a que fue el propio Partido el que solicitó la verificación del proceso de expulsión.

2. Por lo tanto, el PVO acata integralmente la decisión del CNE de reintegrar al Senador y al Representante.

3. Si bien el procedimiento de expulsión no fue aceptado por el CNE, las causales que llevaron a la colectividad a tomar dicha decisión, siguen intactas, con lo cual los congresistas corren el riego de haber incurrido en doble militancia.

4. De reintegrarse al Partido Verde Oxígeno, los congresistas deberán someterse a la orden, ratificada por el CNE, de hacer parte de la bancada de oposición y deberán acatar los lineamientos del partido en su ejercicio congresional.

CNE anula la expulsión de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho del partido Verde Oxígeno

El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló este miércoles 16 de noviembre que el senador Humberto de la Calle y el representante a la Cámara Daniel Carvalho siguen vinculados al partido Verde Oxígeno. De acuerdo con la decisión de la Sala Plena, no se preservó el debido proceso cuando el partido político los expulsó en julio de 2022.

El CNE evaluó la ponencia del magistrado César Lorduy, que aseguró que la Asamblea del Verde Oxígeno no debió tomar la decisión de la expulsión, sino el Comité Ético de esa fuerza política, después de realizar un exhaustivo análisis. En ese sentido, no se habría preservado el debido proceso después de que los congresistas se declararan como independientes y no en oposición, como lo hizo el partido político.

La revista Semana conoció el concepto de los ocho togados de la Sala Plena: “No se evidenció que la expulsión se hubiese generado previo al trámite de un proceso sancionatorio interno”. Con ese veredicto, los directivos del partido deberán reintegrar a De la Calle y Carvalho y brindárseles todas las garantías para su participación en la colectividad.

Vale recordar que este novelón empezó después de que Sandra Pulido Urrea, directora nacional de Verde Oxígeno, solicitara el pasado 27 de julio que se declarara en firme la expulsión de los dos congresistas, que se había tomado el 16 de ese mismo mes, advirtiendo que había una incompatibilidad política entre los congresistas y el partido, por lo que realmente no se trataría de una sanción. Por su parte, Ingrid Betancourt manifestó que la asamblea general de Verde Oxígeno es la máxima organización jerárquica, por lo que la decisión recaería en la entidad.

