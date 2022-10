De aliados a enemigos: Ingrid Betancourt le ‘echó en cara’ a Humberto de la Calle que lo expulsó del partido Verde Oxígeno

De la Calle y Carvalho se declararon en independencia frente al gobierno Petro y a Ingrid Betancourt y al Verde Oxígeno no les gustó. Fotos: Colprensa.

La esfera política colombiana volvió a ser sacudida en las últimas horas por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien reapareció en el Congreso de la República e hizo graves denuncias sobre presunto fraude electoral en las pasadas elecciones legislativas. Sus comentarios ocasionaron un duro cruce de comentarios con su excoequipero, el senador Humberto de la Calle.

Betancourt, que renunció a su candidatura presidencial para apoyar a Rodolfo Hernández antes de la primera vuelta, asistió este jueves 27 de octubre a la Comisión Primera del Senado donde aseguró que en las elecciones del 13 de marzo, supuestamente, aparecieron como por arte de magia millones de votos que habrían beneficiado a otras fuerzas políticas como el Pacto Histórico.

“Estamos convencidos la mayoría en el Partido Verde Oxígeno, que hubo fraude electoral, porque aparecieron 3 millones de votos de golpe, sin que mediara un cambio de comportamiento electoral y cuando nunca se garantizó la idoneidad del programa de ordenador que computó los votos”, señaló Betancourt.

Íngrid Betancourt escribió una carta invitando nuevamente a Humberto de la Calle a lanzarse al Congreso de la República. - Fotos: Colprensa.

La directora de esa colectividad, que se quedó sin representación legislativa luego de que expulsó a los hoy congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, hizo varios reparos sobre el conteo de votos que no le gustaron para nada a de la Calle, quien reaccionó con un sarcástico mensaje donde le enrostró que ya no quedan militantes en ese partido.

“La fórmula para calcular la mayoría de Verde Oxígeno es: Ingrid + Anastasia dividido 2″, trinó el exjefe negociador con la antigua guerilla de las Farc en La Habana, Cuba. Anastasia Rubio era la excandidata al Congreso de ese partido, que es sobrina de Ingrid Betancourt y que se quemó en las elecciones legislativas.

Ese comentario no le gustó ni poquito a la exsecuestrada, quien le recordó a su excolega que había sido expulsado junto a Carvalho por declararse en independencia, y no en oposición, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es más, le recordó que tienen líos ante las autoridades electorales en el país por presunta doble militancia.

“Ya que te gusta restar y no sumar, se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho del Partido … Y de pronto, del Congreso, por doble militancia”, le respondió Betancourt, en compañía de un emoticón de carcajada.

Betancourt y De la Calle / Twitter

Por ahora, De la Calle no le ha vuelto a responder a quien fuera una de sus mayores aliadas políticas en el primer semestre de este 2022. Hay que recordar que Betancourt le rogó a De la Calle que aceptara unirse al Verde Oxígeno para competir por la curul que hoy tiene en el Senado. Ese partido estaba afiliado a la Coalición Centro Esperanza, pero luego de múltiples enfrentamientos protagonizados por la dirigente alternativa terminó retirándose de esa alianza.

Meses después, cuando de la Calle y Carvalho habían conseguido sus escaños tanto en Senado como en Cámara, Betancourt tomó la decisión de sacarlos debido a que no le siguieron la cuerda en oponerse al presidente Petro, que también era un gran aliado de Betancourt, pero con quien terminó de pelea en plena campaña presidencial.

Dentro de los otros cuestionamientos que la también excongresista hizo este jueves en el legislativo, aseguró que los partidos opositores al Gobierno no tienen garantías, no les han dado recursos para su financiamiento y sugirió crear un mecanismo para capacitar a los jurados electorales con el fin de que no se presenten los mismos líos que en los pasados comicios.

“Al partido Verde Oxígeno le entregaron la personería jurídica el primero de diciembre del año pasado. Cuando pedimos que se nos diera, como a todos los partidos, los recursos de financiación estatal para poder hacer campaña a la Presidencia nos sacaron una lista de requisitos que eran simplemente imposibles”, afirmó.

