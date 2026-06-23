Centro Democrático arremetió contra Iván Cepeda por celebrar la indagatoria a la que fue citado Álvaro Uribe: “No logró ser presidente”

El Centro Democrático señaló a Iván Cepeda de perseguir al expresidente Álvaro Uribe - crédito Luisa González/Reuters y @CeDemocratico/X

El abogado Miguel Ángel del Río dio a conocer que el expresidente Álvaro Uribe deberá asistir a una citación de indagatoria establecida por la Fiscalía General de la Nación, para que rinda testimonio sobre hechos de violencia que se presentaron cuando era gobernador de Antioquia.

“La fecha de indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por los graves hechos de las masacres del Aro, Granja y la muerte de Jesús María Valle será el próximo 24 de Julio de 2026. Recibimos con satisfacción este llamado de la justicia”, precisó el jurista en su cuenta de X.

El excandidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda, del Pacto Histórico, celebró el llamado a indagatoria por parte del ente acusador. En una publicación en X, aseguró que es una “gran noticia”.

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El partido Centro Democrático rechazó las declaraciones del exaspirante y lo señaló de haber estado ejerciendo una persecución judicial en contra del exmandatario Uribe Vélez. Adicionalmente, recordó que el también congresista fue derrotado en las elecciones presidenciales del 21 de junio (segunda vuelta), en las que el abogado Abelardo de la Espriella fue elegido presidente del país.

“Su nombre es Iván Cepeda, y no logró ser presidente. Ahora continuará trabajando en su único propósito de vida: perseguir al presidente Álvaro Uribe Vélez. Goza con ver judicializados a quienes combatieron el crimen, y tiene entre sus hazañas haber apoyado la impunidad de criminales. Experto en montajes judiciales”, aseveró.

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