Magistrada Cristina Lombana fue citada para declarar en la investigación contra Armando Benedetti por llamarla “loca, demente y delincuente”

Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito - crédito Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la República

La Procuraduría General de la Nación continúa avanzando en la investigación disciplinaria que adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las declaraciones que realizó contra la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia, a quien calificó de “loca, demente y delincuente” mientras ella lideraba actuaciones judiciales relacionadas con procesos que cursaban en su contra.

Dentro de ese expediente, la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público citó a la magistrada Lombana para rendir testimonio bajo juramento el martes 30 de junio a las 9:00 a. m. La diligencia se realizará en desarrollo de la investigación formal que actualmente enfrenta el jefe de la cartera política y que se suma a otros procesos penales y disciplinarios en los que aparece mencionado.

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La citación fue realizada por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170 del Código General Disciplinario. El objetivo es que la magistrada entregue su versión sobre los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria contra Benedetti.

La declaración de Lombana se produce semanas después de que el caso pasara de una etapa de indagación preliminar a una investigación formal, decisión con la que la Procuraduría profundizó el análisis de las conductas atribuidas al ministro del Interior.

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