Colombia

Magistrada Cristina Lombana fue citada para declarar en la investigación contra Armando Benedetti por llamarla “loca, demente y delincuente”

La diligencia fue programada por la Procuraduría General de la Nación para el martes 30 de junio

Guardar
Google icon
Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito - crédito Corte Suprema de Justicia - Presidencia
Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito - crédito Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la República

La Procuraduría General de la Nación continúa avanzando en la investigación disciplinaria que adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por las declaraciones que realizó contra la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia, a quien calificó de “loca, demente y delincuente” mientras ella lideraba actuaciones judiciales relacionadas con procesos que cursaban en su contra.

Dentro de ese expediente, la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público citó a la magistrada Lombana para rendir testimonio bajo juramento el martes 30 de junio a las 9:00 a. m. La diligencia se realizará en desarrollo de la investigación formal que actualmente enfrenta el jefe de la cartera política y que se suma a otros procesos penales y disciplinarios en los que aparece mencionado.

PUBLICIDAD

La citación fue realizada por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170 del Código General Disciplinario. El objetivo es que la magistrada entregue su versión sobre los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria contra Benedetti.

La declaración de Lombana se produce semanas después de que el caso pasara de una etapa de indagación preliminar a una investigación formal, decisión con la que la Procuraduría profundizó el análisis de las conductas atribuidas al ministro del Interior.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Cristina LombanaArmando BenedettiInvestigación disciplinariaProcuraduría General de la NaciónCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

En diálogo con Infobae Colombia, el firmante del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 habló sobre el futuro de la JEP y el cumplimiento de lo pactado en La Habana

Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Centro Democrático arremetió contra Iván Cepeda por celebrar la indagatoria a la que fue citado Álvaro Uribe: “No logró ser presidente”

El excandidato a la Presidencia de Colombia calificó como una “gran noticia” la programación de la diligencia a la que deberá asistir el exmandatario para rendir declaraciones sobre las masacres de El Aro, La Granja y la muerte de Jesús María Valle

Centro Democrático arremetió contra Iván Cepeda por celebrar la indagatoria a la que fue citado Álvaro Uribe: “No logró ser presidente”

Sinuano Día resultados de hoy martes 23 de junio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy martes 23 de junio: ganadores del último sorteo

Corte Suprema adelanta nueva inspección al despacho de Gloria Arizabaleta por auto que ordenó la suspensión de Petro

Funcionarios judiciales recopilan información de equipos de la oficina de la representante suspendida, mientras avanza una denuncia por prevaricato

Corte Suprema adelanta nueva inspección al despacho de Gloria Arizabaleta por auto que ordenó la suspensión de Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Piter Albeiro reaccionó a tendencia en redes sociales sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo: “Hay gente buscando candidato para el 2030″

Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”