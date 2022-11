Por culpa de Bad Bunny: usuarios denuncian que los vuelos a Medellín están incomprables

Usuarios de redes sociales denunciaron que los vuelos a Medellín están incomprables por el concierto de Bad Bunny este fin de semana.

Medellín se prepara para las dos fechas del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot. Como era de esperarse, cientos de personas viajan desde otras ciudades hacia la capital de Antioquia para el evento y las aerolíneas estarían aprovechando el momento.

A través de las redes sociales ciudadanos han reportado los altos costos que tienen los tiquetes a Medellín en las idstintas aerolíneas que operan en el territorio nacional. Y es que desde que se anunció la fecha del concierto los vuelos empezaron a subir de valor; sin embargo, este jueves 17 de noviembre los precios ya son exorbitantes.

Aunque las entradas al show salieron a inicio de año, al parecer muchos esperaron hasta esta fecha para buscar la manera de llegar a Medellín. Para muchos el tema cada vez es más complicado pues los tiquetes están incomprables.

De acuerdo con las publicaciones en las redes sociales, los vuelos a Medellín están entre 700 mil y un millón de pesos. Es de resaltar que en otras fechas algunas aerolíneas ofrecen ese recorrido por valores incluso inferiores a 150 mil pesos.

Usuarios enfurecidos con los altos precios de los tiquetes a Medellín

Los asistentes al concierto que van desde otras ciudades, como ciudadanos que viajan por otros motivos a la capital de Antioquia, han manifestado su molestia con el “abuso” por parte de las aerolíneas.

En las plataformas los usuariosse han quejado y sugerido que las aerolíneas se aprovechan de la alta demanda para establecer precios exorbitantes e incomprables para muchos.

“¿Un millón los tiquetes a Medellín? Coman mierdaaaaaa”, “Qué alguien me explique por qué los vuelos de Bogotá a Medellín están en SETECIENTOS MIL PESOS. Me parece tan infame eso jajaja son unos putos destinos nacionales, no vamos para Narnia. Vironchas esas”, son algunos comentarios en Twitter.

“Una evidencia de lo frágil que es nuestro mercado es que un solo concierto distorsiona el costo de los vuelos. Imposible volar Bogotá-Medellín este fin de semana por Bad Bunny. Ya me imagino como estarán los hoteles y los restaurantes estos días. Días para cocinar en casa”, es otra de las reflexiones en las redes sociales.

Incluso, antes de que llegara la fecha del concierto muchos internautas sugerían que el alza de los precios era algo inevitable.

“Todos: quiero ir al concierto de Bad Bunny en Medellin en Noviembre. Avianca: Que le suba a los vuelos a Medellin en Noviembre dice”, dice una publicación en la red social mencionada anteriormente.

Trayecto a Medellín por tierra también se complica

Ante los altos costos que han presentado los vuelos a Medellín desde que se anunció la fecha del concierto, muchos decidieron hacer el viaje por tierra.

Desde Bogotá esto también se estaría complicando. Desde la semana anterior se reportó escasez en los pasajes en bus. La alta demanda agotó de una manera poco habitual los tiquetes de buses intermunicipales que tienen como destino a Medellín.

Pero eso no es todo, pues en los últimos días se han presentado algunos bloqueos en distintos puntos de la Ruta del Sol, que es la vía que conduce a la capital de Antioquia desde Bogotá.

Al parecer, el gremio de transportadores y la ciudadanía en común han protestado por el mal estado de las vías en ese importante corredor nacional.

Medios locales han reportado que los bloqueos en Puerto Boyacá ya se levantaron; sin embargo, hasta la mañana de este jueves 17 de noviembre la movilidad por la Ruta del Sol presentaba compliaciones por el alto número de vehículos que habían quedado represados.

