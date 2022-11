Gustavo Petro está pensando en reformar el régimen de salud y pensión de miembros de la fuerza pública

Gustavo Petro en el aniversario 103 de la Fuerza Aérea Colombiana - 17 de noviembre de 2022

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió este jueves 17 de noviembre que está considerando proponer una reforma a los servicios de seguridad social, como salud y pensiones, para los integrantes de las Fuerzas Armadas del país. El mandatario lo mencionó durante su discurso conmemorativo por los 103 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

El mandatario aseguró que, además de la reforma tributaria, hay otras propuestas necesarias para alcanzar las metas de justicia social y riqueza de los ciudadanos; entre ellas, las de salud y pensiones.

“El objetivo de nuestra reforma de pensiones que comienza el proceso de concertación —porque no queremos leyes impuestas—, que empieza ahora y termina en el mes de febrero, como en salud. Y toda la sociedad colombiana está convocada a aportar en ese proceso de concertación. Los poderosos y no los no poderosos”, detalló Petro.

Sobre las pensiones, el jefe de Estado puntualizó que espera liberar 18 billones de pesos del presupuesto nacional anual —que, según él, hoy se usan para subsidiar el pago de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad—. Nueve billones se gastarán en la reducción de deuda los dos primeros años, mientras que el tercer año se destinarán a “lograr un sistema pensional que sea del 100 por ciento de cobertura, logrando que los 3 millones de viejos y de viejas que hoy no tienen para un plato de sopa en toda Colombia puedan tener al menos medio salario mínimo de pensión individual”.

“¿No se trata de tener un sistema pensional, por ejemplo, que le pudiera llevar a cada viejo y a cada vieja de Colombia, a los sabios y sabias de este país, una pensión que permita vivir con tranquilidad los últimos años de la existencia?”, preguntó Petro.

Entre las personas que se verían beneficiadas por dicha reforma, de acuerdo con el mandatario, no solo estarían los campesinos que contribuyeron con los años de bonanza del siglo XX pero no están recibiendo una pensión a cambio. Aparte de ellos, también se mejoraría el servicio para el miembro de la Fuerza Pública y su grupo familiar; pero para ello espera recibir las ideas que que vengan “de las bases, de los instrumentos de planeación, de la tropa, de la oficialidad y la suboficialidad”.

Además de las barreras sociales y económicas que enfrentan los suboficiales para ascender —un tema al que se refirió en otros eventos de la milicia—, Petro habló de “la idea del bienestar social de la Fuerza Pública, la reforma a la salud y al sistema de retiro, que nosotros llamamos pensiones y en la Fuerza Pública de manera diferente, de la Fuerza Pública de Colombia, en el sentido de garantizar más eficacia, más bienestar”.

El presidente aseguró que, antes de los avances aeronáuticos, es importante pensar en los seres humanos que operan los aviones. “Esos seres humanos necesitan, antes que nada, dignidad. Y la dignidad entonces es la tarea fundamental de la Fuerza Pública y de los presupuestos de la nación”.

“Así que también aquí se abre el escenario de la reforma al sistema de salud y pensiones de la Fuerza Pública que permita un mayor bienestar del que entra, del que está en el nivel más bajo de las jerarquías y de sus familias, porque al final esa es la mayoría. De ahí para arriba, la totalidad de la Fuerza Pública debe estar bañada de la dignidad en la existencia, en la calidad de vida de sus integrantes, hombres y mujeres, y de sus familias”, concluyó Petro.

